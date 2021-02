Gigaset GS4 im Test: Qualität hat wieder einen (günstigen) Preis

Es ist über die Jahre eigentlich sehr ruhig um den Hersteller Gigaset aus Deutschland geworden, zumindest was den Smartphone-Bereich betrifft. Mit dem Gigaset GS4 will dieser aber wieder ein wenig Aufmerksamkeit zurückholen und wir finden, das könnte sogar klappen. Wir haben das Gigaset GS4 ausprobiert und finden viele gute Ansätze zu einem annehmbaren Preis. Was genau, das lest ihr nun im folgenden Testbericht zum Android-Handy.

Gigaset GS4: Typisch für die untere Mittelklasse, aber fast schon konkurrenzlos

Was wird eigentlich von einem Handy der unteren Mittelklasse erwartet? Das ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, denn einhergehend mit dem Preis werden schliesslich auch Kompromisse gemacht. Eines kann aber immer auf sehr hohem Niveau bleiben: Die Verarbeitung. Diese ist beim Gigaset GS4 auf einem sehr hohen Level, trotz abnehmbarer Rückschale, denn der Akku ist austauschbar. Das Modell fühlt sich zu keiner Zeit billig an. Im Gegenteil, man hat zu keiner Zeit das Gefühl hier ein Smartphone weit unter 300 Euro bzw. Schweizer Franken in der Hand zu haben.

Ebenfalls typisch für die Klasse sind die etwas dickeren Seitenränder am Display. Ein Detail, das man durchaus mögen muss, aber nicht weiter tragisch ist. Was uns besonders gut gefällt, ist die hinten verbaute Kamera. Sie schliesst nahezu bündig ab, was in dieser Zeit wohl nicht mehr selbstverständlich ist. Der Fingerprint-Sensor ist hinten mittig im oberen Drittel verbaut. Der Rahmen an der Seite besteht aus Kunststoff, ist allerdings angenehm hart und rau, was ebenfalls zum hohen Wertigkeitsgefühl beiträgt.

Insgesamt sind wir von der enorm hohen Qualität zu diesem Preis überrascht. Natürlich wird typischerweise in dieser Klasse viel Kunststoff verbaut, aber das ist in unseren Augen absolut kein Deal-Breaker. Zumindest nicht, wenn die Verarbeitung auf einem so hohen Niveau liegt. Trotz viel Kunststoff fühlt sich alles sehr hochwertig, was mich ein wenig an die guten Tage der Lumia-Smartphones der Mittelklasse erinnert.