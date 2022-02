YouTube-App auf iOS und Android: Neuer Media-Player wird ausgerollt

YouTube gehört für die grosse Mehrheit wohl auch zur „Standardausrüstung“ auf dem Smartphone. Auf Android-Geräten ist die App sowieso vorinstalliert und wird auch mehrheitlich genutzt. Immer wieder gibt es kleinere Änderungen, die vor allem im Hintergrund ausgeführt werden. Eine davon betrifft nun den Media-Player der App.

Google überarbeitet Media-Player der YouTube-App für iOS und Android

Die Überarbeitung betrifft vor allem die Bedienelemente des Media-Player der YouTube-App. Hier soll der Zugriff vor allem auf die „sozialen Elemente“ einfacher werden. Direkt im Video könnt ihr dann dieses besser „liken“ oder „disliken“. Auch kommt ihr zukünftig besser an die Kommentarfunktion. Mit einem Klick lassen sich die Bedienelemente für den Player selbst aufrufen. Prominent in der Mitte platziert bleiben aber noch die Play-Taste sowie die Buttons für das Vor- und Zurückspulen.

Bei einigen Nutzern kommen diese bereits in der App an. YouTube scheint diese aus der Ferne nach und nach freizuschalten. Die Elemente tauchen also unabhängig von einem Play Store- oder App Store-Update auf. Auf einem iPhone 13 Pro Max konnten wir diese noch nicht entdecken, dafür aber auf einem OnePlus Nord CE. Es wird also noch ein wenig dauern, bis alle in den Genuss des neuen Media-Players in der YouTube-App kommen. Alle Apps sollen aber in den kommenden Wochen bedient werden.