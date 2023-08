Xiaomi Mix Fold 3 offiziell vorgestellt: Starke Hardware in sehr dünnem Falter-Kleid

Lesedauer: < 1 Minute

Gleich vorweg: Die Vorstellung lief für China und ist kein Global Launch des Xiaomi Mix Fold 3. Bereits die Vorgänger schafften es offiziell nie nach Europa. Das hat aber aktuell nicht viel zu sagen, denn auch Xiaomi wird mittlerweile bemerkt haben, dass der Foldable-Markt in Europa rasant wächst. Was kann uns also das neue Top-Modell des chinesischen Herstellers bieten?

Xiaomi Mix Fold 3 kommt mit Mega-Display und High-End-Hardware

Einmal ist vor allem die schiere Grösse des Displays ein absolutes Highlight. Aufgeklappt misst die Anzeige des AMOLED-Falters satte 8.03 Zoll, was deutlich grösser als fast alle aktuell verfügbaren Konkurrenten ist. Die Auflösung ist zudem mit 2160 x 1916 Pixel ordentlich hoch und 120 Hertz sorgen für butterweiche Animationen. Das gilt auch für das Aussendisplay mit über 6.4 Zoll, 120 Hertz und einem sehr gut nutzbaren 21:9-Format, ähnlich lang wie beispielsweise beim Sony Xperia 5 IV.

Leica steuerte auch wieder seine Expertise bei der neuen Kamera bei, die auf vier Sensormodule setzt. Weitwinkel und Ultraweitwinkel lösen beide mit 50 Megapixel auf. Zudem gibt es einen Telefoto-Zoom mit 10 Megapixel und 3.2-facher Vergrösserung. Zusätzlich implementiert Xiaomi im Mix Fold 3 eine Periskop-Kamera mit einem 5-fachen Zoom und ebenfalls 10 Megapixel. Letzterer ist sogar optisch stabilisiert und kann dadurch in der Theorie sehr gute Bildergebnisse liefern.