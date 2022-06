Xiaomi Band 7 bald auch für Europa – Preise aufgetaucht

Der Fitnesstracker von Xiaomi geht in die 7. Generation und bringt wieder ein schickes AMOLED-Display mit und einige neue Funktionen. In China wurde er bereits vorgestellt, bei uns in Europa soll es bald soweit sein. Ein bekannter Leaker hat nun Preise ins Netz gestellt, die allerdings einen ordentlichen Aufschlag zufolge haben könnten.

Xiaomi Band 7 soll zwischen 50 und 60 Euro / SFr. kosten

Der Leaker verrät zwar nicht den genauen Preispunkt, gibt aber eine recht realistische Einschätzung. Diese liegt zwischen 50 und 60 Euro, was in etwa 45 bis 58 Schweizer Franken entspricht. Zum Vergleich: Das Xiaomi Band 6 kostet in Deutschland zum Start noch 45.99 Euro. Sollte der Preis an das obere Ende der Schätzung rücken, dann hätten wir immerhin einen deutlichen Zuwachs von satten 14 Euro!

Interessant ist hier allerdings der Vergleich mit Spitzenkonkurrent Huawei. Das neue Huawei Band 7 (ja, sie heissen alle gleich) hat ebenfalls einen Preisaufschlag erhalten und kostete zum Marktstart in der EU ebenfalls 59 Euro. Es wäre also durchaus davon auszugehen, dass Xiaomi die Preise ebenfalls anhebt oder zumindest knapp darunter bleibt. Ein Datum für die Veröffentlichung gibt es allerdings noch nicht. Immerhin könnt ihr das Modell bereits importieren, denn in China ist es erschienen und alle Daten sind bereits bekannt.