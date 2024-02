Xiaomi 14 Ultra in China offiziell vorgestellt – Europa-Launch in 3 Tagen

Lesedauer: < 1 Minute

Bei uns in Europa wird das Xiaomi 14 Ultra erst in wenigen Tagen am 25. Februar 2024 in Barcelona offiziell gezeigt. In China ist es aber schon heute offiziell vorgestell worden. Zudem gibt es eine Titanium-Edition, mit Rahmen aus Titan. An aktueller Technik kommt einiges zum Einsatz und natürlich ist das neue HyperOS Update bereits vorinstalliert.

Xiaomi 14 Ultra mit grossem 120-Hertz-LTPO-Display und Leica-Quad-Kamera

Die Hauptkamera hat immer noch einen 1-Zoll-Typ-Sensor, aber diesmal rüstet Xiaomi auf den Sony LYT-900 auf, der mit gesteigerter Leistung punkten kann. Das Objektiv ist technisch gesehen immer noch eine Dual-Blenden-Einheit, soll aber mit den weiten f/1.63 und f/4.0 zum Ende hin breiter ausfallen, was bis zu 136% mehr Licht als beim Vorgänger durchlassen. Xiaomi nennt den Mechanismus eine stufenlose Blende. Besonders interessant: Alle Sensoren aller vier Kameras lösen mit 50 Megapixel auf. Das gilt für den Hauptsensor, Presikopkamera, Zoom und Ultraweitwinkel. Zudem kann das Xiaomi 14 Ultra Videos in 4K mit 60 und sogar 120 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Auch 8K-Videos sind möglich, allerdings dann in 30 FPS. Besonders ist auch hier wieder die zusammenarbeit mit Leica, die einen Teil der verbauten Linsen stellen, die laut Hersteller extra für das Modell entwickelt wurden.