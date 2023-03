Xiaomi 13 Ultra: Mysteriöses Super-Phone nun doch noch aufgetaucht

Lesedauer: < 1 Minute

Die Modellreihe des Xiaomi 13 wurde auf dem MWC 2023 offiziell vorgestellt. Allerdings gab es nur drei statt vier Geräte. Denn das ebenfalls erwartete Xiaomi 13 Ultra tauchte nicht auf. Das ist in Anbetracht des Xiaomi 12 Ultra auch kein Wunder. Schliesslich ist letzteres bis heute eher eine “Konzeptstudie”, auch wenn es offiziell vorgestellt wurde. Eine wirkliche weltweite Verfügbarkeit gibt es nicht. Könnte es beim Xiaomi 13 Ultra nun anders sein?

Xiaomi 13 Ultra: Globaler Marktstart geplant – Nun in China aufgetaucht

Laut Xiaomi soll das kommende Power-Phone aber diesmal auch global an den Start gehen. Entsprechenden Bericht können wir aus Barcelona sogar bestätigen. Allerdings gibt es noch keinen handfesten Termin. Zumindest ist das Xiaomi 13 Ultra nun in China bei entsprechenden Behörden für elektronische Geräte aufgetaucht und somit schon einmal auch ein reales Gerät. Lange sollte es nicht mehr dauern, bis die Super-Kamera für Handys auch in den globalen Start geht.

Um fair zu bleiben, das Ultra-Modell der 12er-Reihe ist natürlich auch ein reales Gerät, doch die Version mit anschraubbarer Leica-Kamera-Objektiv hat es effektiv nicht auf den Markt geschafft. Auf dem MWC 2023 fand man das Modell als Konzept hinter einer dicken Glasscheibe. Wirklich zu kaufen gab es das Xiaomi 12 Ultra für uns aber nicht. Dafür aber höchstwahrscheinlich nun das Xiaomi 13 Ultra.