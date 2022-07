Xiaomi 12S Ultra vorgestellt: Neue Leica-Kamera-Handys nur in China erhältlich

Daher stammt die aktuelle Pressemitteilung über die neuen Smartphones auch eher von Leica, die sich mit der neuen Technologie im chinesischen Flaggschiff brüsten. Kein Wunder, denn vor allem über das Xiaomi 12S Ultra ist man besonders stolz und wenn man die Bilder des Gerätes von der Rückseite so sieht, kann man sich vielleicht auch denken warum. Denn das neue Xiaomi 12S Ultra soll Smartphone-Fotografie auf ein völlig neues Level heben. Schaut man sich Spezifikationen einmal genauer an, wird einem auch sofort der Anspruch deutlich.

Die weitere Ausstattung ist ebenfalls hoch angesetzt. Ein Snapdragon 8+ Gen 1 sorgt für ordentlich Leistung und das massive, fast 6.8 Zoll grosse AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hertz spricht Bände. Xiaomi will es also definitiv wissen. Allerdings nicht in Europa, denn alle drei Smartphones, auch die beiden etwas schlechter ausgestatteten Xiaomi 12S und 12S Pro, bleiben erst einmal nur in China. Ein Release für Europa ist daher nicht bekannt.

Quelle: Leica Pressemitteilung