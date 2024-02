Xbox Handheld und keine Exklusivtitel für die Microsoft-Konsole?

Lesedauer: < 1 Minute

Zuerst gibt es etwas Entwarnung mit ein wenig Nebel im Gepäck: Phil Spencer – Chef der Gaming-Sparte von Microsoft – soll auf Berufung interner Quellen zumindest jetzt erst einmal klargestellt haben, dass die Xbox weiterhin ein Teil der Firmenstrategie bleiben soll. In welcher Form das aber geschehen könnte, ist allerdings nicht klar. Immerhin leakte in 2023 eine riesige Roadmap zum Thema der Konsole, die einen Refresh der Konsole in einer “all Digital Version” (ohne Laufwerk) zeigte und auch ein möglicher Xbox Handheld (ähnlich dem Steam Deck OLED oder RoG Ally) ist wohl in Entwicklung. Das Problem: Xbox ist ein Begriff, der tatsächlich eine Menge mehr umfasst, als nur die reine Konsole.

Microsoft-CEO Satya Nadella hat bereits im Sommer 2023 erklärt, dass er kein Fan von Exklusiv-Spielen ist. Daher verfestigen sich immer mehr die Gerüchte rund um die Aufgabe an exklusiven Titeln. Somit könnten Spiele wie das bereits veröffentlichte Starfield oder auch das heiss erwartete Indiana Jones ebenfalls für PlayStation 5 erscheinen, was aktuell auch Fans auf die Palme bringt. Denn damit würde sich die Xbox als Konsole quasi vollständig aus der Konkurrenz mit Sony zurückziehen. Auf der anderen Seite veröffentlicht Sony seine exklusiven Games aktuell in einem Jahreszyklus nach Veröffentlichung auch auf dem PC. Unter anderem erschienen so Marvels Spider-Man oder auch Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us und Uncharted 4 für Windows.

Zwar ist die Zukunft der Xbox aktuell sehr verschwommen, doch Phil Spencer hat Aufklärung versprochen. Noch Mitte Februar soll es ein Update zur Strategie der Xbox geben. Der Xbox-Chef spricht hier im Detail von einem “Business Update”. Überraschend kommt das nicht, da die Sparte von Microsoft anhand der Gerüchte auch immer weiter unter Druck gerät. Wir sind gespannt, was uns dann erwartet und ob wir auch Details zur Fortführung der Hardware erfahren sowie auch über den zukünftigen Umgang mit exklusiver Software.