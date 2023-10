X (ehemals Twitter) wird mit Desinformationen zu Terrorangriffen in Israel überrannt

Lesedauer: < 1 Minute

Die Plattform X wird somit ebenfalls zum Kriegsschauplatz und zwar durch die Verbreitung von – so deutlich muss man sein – Lügen und tut aktuell nicht wirklich etwas dagegen. Immerhin gibt es ein offizielles Statement, wo X sich mit dem hauseigenen Sicherheits-Account zu Wort meldet und sich bemüht zeigt, die eigenen Plattformregeln konsequent durchzusetzen. Was nach all den Änderungen durch Elon Musk aber eher das Schlimmste befürchten lässt.

Das Elon Musk grosser “Fan” der Redefreiheit ist, aber leider diese Meinungsfreiheit mit Beleidigungen, Falschinformationen und mehr verwechselt (sorry, aber ich kann das alles nur noch auf zynischer Ebene schreiben), ist kein Geheimnis mehr. Mit den Terrorangriffen der Hamas in Israel scheint sich der Kurznachrichtendienst X aber nun ein weiteres Mal deutlich zu überheben. Mittlerweile spricht auch die EU eine dringende Warnung aus.

Immerhin wandte sich nun mit Thierry Breton ein zuständiger EU-Kommissar über einen sehr deutlich gewordenen offenen Brief direkt an Elon Musk. Dort ist zu lesen, dass man in der EU aktuell Hinweise und Indizien dafür habe, dass X massiv für die Verbreitung von Falschinfiormationen in der europäischen Union zur Sachlage in Israel ausgenutzt werde.

Ein wenig Hoffnung gibt es aber dann doch noch, auch wenn man noch nicht sicher sein kann, wie diese schlussendlich aussieht. Seit August 2023 hat die EU den Digital Service Act ins Leben gerufen, der die ganz grossen IT-Unternehmen wie Google, Amazon, Microsoft und auch Plattformen wie Facebook, X und weitere dazu verpflichtet vehement gegen Falschinformationen vorzugehen. Die Strafen sind bei Nichteinhaltung teilweise empfindlich hoch. Ob Elons Musk solche Strafen zu fürchten hat, sehen wir wohl dann in nicht mehr all zu ferner Zukunft.