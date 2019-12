Windows 10 Mobile: Das Ende einer Ära, ab sofort kein Support mehr

Was war das doch für ein “Zickenkrieg” zwischen den mobilen Betriebssystemen und eines von drei Systemen zog schlussendlich den Kürzeren. Windows 10 Mobile (auch Windows Phone) wird ab dem heutigen 10. Dezember 2019 nicht mehr offiziell vom Hersteller unterstützt. Microsoft stellt damit den Update-Support vollständig ein. Zudem empfiehlt der Software-Riese den Umstieg auf eines der beiden anderen grossen Betriebssysteme.

Windows 10 Mobile: Support-Ende, Dienste geschlossen und WhatsApp bald auch weg

Das heisst aber nun nicht, dass eure Windows Phone Geräte nicht mehr funktionieren werden! Natürlich können die bisherigen Modelle mit dem mobilen Betriebssystem von Microsoft weiter genutzt werden, doch sollte man sich auf unbequeme Tage einstellen. Denn im Januar 2020 (also bereits im kommenden Monat) läuft die Unterstützung von WhatsApp ebenfalls aus. Zudem wird Microsoft nun einige der internen Dienste von Windows 10 Mobile vollständig herunterfahren. Auch hier müssen sich Nutzerinnen und Nutzer auf weitere Einschränkungen gefasst machen.

Gleichzeitig empfiehlt der Software-Gigant den Umstieg auf eines der anderen beiden Betriebssysteme. Gemeint ist damit Google Android oder eben Apple iOS. Dort werden die Apps und Dienste von Microsoft weiterhin gepflegt und können auch nahtlos Account-übergreifend genutzt werden.

“Nach Ablauf des Supports für das Betriebssystem Windows 10 Mobile empfehlen wir, dass Kunden zu einem unterstützten Android- oder iOS-Gerät wechseln. Das Unternehmensziel von Microsoft, jede Person oder Organisation bestmöglich zu unterstützen, verpflichtet uns, unsere mobilen Apps auch auf diesen Plattformen und Geräten zu unterstützen.” – Microsoft in seiner FAQ zum Support-Ende von Windows Phone

Wer dennoch nach dem Windows 10 Mobile Support-Ende mit Microsofts mobilem System arbeiten möchte, der kann immerhin noch rudimentäre Funktionen nutzen. Wer beispielsweise per Recovery Tool sein Windows Phone zurücksetzt, kann also weiterhin ein frisches Image laden und aufspielen. Auch alle bisherigen verfügbaren Updates können weiterhin bezogen werden. Es kommen nur keine neuen mehr dazu, was die Systeme übrigens zukünftig weiter angreifbar macht.