Microsoft Surface Pro 8 offiziell vorgestellt: Grösstes Upgrade in der Surface-Geschichte!

Viele Jahren warteten Fans eigentlich auf ein massives Update der Surface Pro-Serie. Nun hat Microsoft mit dem Surface Pro 8 endlich geliefert und viele Details im Gerät überarbeitet. Besonders hervorzuheben ist das neue Display, aber hier hört es definitiv noch nicht auf. Was sich alles geändert hat, erfahrt ihr nun im Folgenden.

Microsoft Surface Pro: Neues Display, neue Intel-Hardware und 4K-Kamera

Zwischen den stark geschrumpften Rändern ist nun ein völlig neues Display in 13 Zoll zusehen. Microsoft bezeichnet die neue Anzeige auch als PixelSense-Display, die Auflösung beträgt hohe 2’880 x 1’920 Pixel (3:2 Format) und setzt auf 120 Hertz bei der Bildwiederholfrequenz. Zudem soll das neue Display in der Lage sein Styles-Eingabe nahezu in Echtzeit zu verarbeiten. Die sonst bekannten Verzögerungen bei der Eingabe sollen somit kaum noch bemerkbar sein

Im Inneren “versteckt” sich aktuelle Intel-Hardware in Form von Core i5 und Core i7 Prozessoren der 11. Generation. Diese sind auch mit der neuen Xe-GPU ausgestattet und dürften so eine deutlich erhöhte Grafik-Performance liefern. Die Chipsätze arbeiten mit Taktraten im Turbo von bis zu 4.2 und 4.8 GHz. Die verbauten SSDs lassen sich übrigens austauschen und kommen in den Konfigurationen von 128, 256 sowie 512 GB daher. Beim RAM verbaut Microsoft Speicherlösungen von 8, 16 und 32 GB. Es gibt übrigens keinen USB-A-Anschluss mehr, sondern nur noch USB-Type-C mit Thunderbolt-4-Support. WiFi 6 und Bluetooth 5.1 sind ebenfalls an Bord.