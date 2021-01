Surface Pro 7+: Microsoft stellt neues Tablet vor, das kaum jemand kaufen kann

Mit dem neuen Surface Pro 7+ bringt Microsoft ein neues Tablet an den Start. Im Inneren hat der redmonder Software-Riese einiges umgebaut und viele Optimierungen vorgenommen. Allerdings hat die Sache noch einen Haken, denn nur die wenigsten werden überhaupt ein Modell kaufen können. Mehr zum neuen Power-User-Tablet und worauf ihr euch einstellen müsst nun im Folgenden.

Microsoft Surface Pro 7+: Wechselbare SSD und mehr Akkulaufzeit

Während Microsoft das Display samt Auflösung mit 12.3 Zoll identisch zum Vorgänger lässt, hat sich unter der Haube so einiges getan. Das Tablet nutzt nun die neusten Intel Core Prozessoren der 11. Generationen und die SSD ist im Inneren endlich auch auswechselbar. Dafür wurde ein Schacht auf der Rückseite integriert, der leicht zugänglich sein soll. Am Grundlegenden äußeren Design ändert sich allerdings nicht viel.

Dafür im Inneren um so mehr, denn hier hat Microsoft das Kühlsystem noch einmal umgekrempelt und kann so einen deutlich größeren Akku verbauen. Zusammen mit den neuen Intel-Prozessoren der 11. Generation, die mehr Effizienz versprechen, kommt das neue Surface Pro 7+ auf rund 15 Stunden Akkulaufzeit. Der Vorgänger bietet an dieser Stelle noch um die 10.5 Stunden. Eine ordentliche Verbesserung also.