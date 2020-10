Surface Laptop Go und Surface Pro X: Neue Laptops und Tablets vorgestellt

Auch bei Microsoft steht zum Ende des Jahres hin die Zeit nicht still. Gleich zwei neue Geräteserien sind von Microsoft aktualisiert und damit auf einen neueren Stand gebracht worden. Der Surface Laptop Go kommt als günstiger Einstiegslaptop daher, während man mit dem Surface Pro X eher die besser betuchten Kundinnen und Kunden anspricht. Die neuen Modelle kommen im Oktober und gegen Ende November in den Handel.

Surface Pro X: High-End-Tablet von Microsoft mit sehr hohem Preis

Das neue Surface Pro X ist mit dem von Microsoft vorgestellten SQ2-Chipsatz ausgestattet. Hierbei handelt es sich um einen Snapdragon 8cx Gen2, der im Vergleich zum SQ1 knapp 150 MHz (insgesamt 3.15 GHz) mehr Takt aufweist. Es stehen euch zudem unterschiedliche Speicherkonfigurationen zur Auswahl. Die kleinste Version kommt mit 16 GB RAM und 256 GB internem SSD-Speicher. Es gibt aber auch ein Modell mit 512 GB internem Speicher. Beim Display setzt Microsoft auf ein 13 Zoll grosses LED-Panel im 3:2-Format mit einer Auflösung von 2’880 x 1’920 Pixeln.

Die Änderungen an der Hardware, speziell am neuen Microsoft SQ2 Prozessor, sollen vor allem für eine höhere Effizienz sorgen. So erreicht das Surface Pro X nun eine Laufzeit von rund 15 Stunden, statt bisher beim Vorgänger angegebenen 13 Stunden. Die Akkukapazität ist mit 38 Wattstunden weiterhin gleich geblieben. Zudem stehen euch zwei USB-C-Schnittstellen und ein Display Port zur Verfügung. Einen Klinkenanschluss für Kopfhörer gibt es hingegen nicht.

Der Preis ist allerdings sehr hoch. Die kleinste Konfiguration mit 16 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher kostet bereits 1’600 Euro. Wer 512 GB internen Speicher haben möchte, muss gar 2’000 Euro auf den Tisch legen. Eine Tastatur und ein Stift für die Eingabe sind nicht mit dabei. Hier bietet Microsoft ein entsprechendes Bundle für knapp 300 Euro zusätzlich an. Das Surface Pro X kommt ab dem 27. Oktober in den Handel.