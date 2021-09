Windows 11 erstmal ohne Android-Apps: Microsoft braucht wohl noch Zeit

Es dauert nicht mehr lange und wir gehen mit Windows 11 in eine neue Ära für Desktop-Betriebssysteme. Eigentlich immer, wenn es eine neue grosse Windows-Version gibt. Vor allem Android-Fans freuen sich auf eine besondere Funktion: Das installieren und starten von nativen Android-Apps! Doch dieses Feature lässt noch etwas auf sich warten, wie Microsoft in einem eigenen Statement nun verlauten lässt.

Windows 11 kann mit Android-Apps umgehen, allerdings nicht von Anfang an

Grundsätzlich ist die Funktion Android-Apps unter Windows 11 zu nutzen etwas eingeschränkt. Denn integriert ist der App Store von Amazon und nicht der Big-Player Google Play Store. Dennoch finden sich vielgenutzte Apps auch im Pendant von Amazon und sie Programme laufen dann nativ unter Windows 11. Für viele Android-Fans eine durchaus nützliche Funktion.

Wie Microsoft in seinem eigenen Blog aber nun erklärt, wird es noch ein wenig dauern, bis das Feature kommt. Windows 11 geht am 5. Oktober an den Start, allerdings ohne Android-Apps. Die Funktion soll in den “kommenden Monaten” nach dem Start des neuen Betriebssystems erst einmal an Insider ausgerollt werden. Damit rückt ein “Live-gehen” des Features erst einmal in weite Ferne.