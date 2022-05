Riesiges WhatsApp-Update kommt: Reaktionen und Communitys für Chats geplant von Marcel Laser

Wer häufig auf Facebook unterwegs ist, wird die Funktion schon lange kennen. Die Smileys für die Reaktion unter den Beiträgen. Dieses könnt ihr nun auch bald in WhatsApp machen, Die Funktion rollt offiziell bereits in einigen Ländern und demnach für einige Nutzer:innen aus. WhatsApp rollt Reaktionen aus und erhöht gesendete Dateigrössen drastisch Ihr könnt demnach also in Zukunft direkt auf die Nachrichten reagieren. Die Smileys dürftet ihr bereits von Facebook und dem Feature kennen. Lachen, staunen, ein Herz, dankenden (oder betende) Hände, Wut oder eben der Daumen hoch. Haltet ihr länger eine Nachricht gedrückt, dann sollen die Symbole zum reagieren erscheinen. Allerdings rollt die Funktion derzeit noch aus und die meisten dürften dieses noch gar nicht erhalten haben. Wie der Blog von WhatsApp berichtet, ist das Feature aktuell im Rollout und soll ein bis zwei Wochen brauchen, bis es in der neusten Version bei allen Nutzer:innen ankommt. Bis dahin müssen sich einige noch gedulden, was aber noch für ein anderes Feature gilt. Bislang konntet ihr auf WhatsApp nur Dateien teilen, die eine maximale Grösse von 100 MB hatten. Diese Funktion wird nun auf 2 Gigabyte (GB) angehoben. Das ist schon ein ordentlicher Sprung! In meinen Augen wäre vielleicht auch die Verbesserung der Fotoqualität eine gute Option gewesen, aber wahrscheinlich werden insgesamt weniger allgemeine Dateien als Fotos in WhatsApp verschickt, was die Belastung etwas drückt. Ansonsten aber ein durchaus sinnvolles Feature!

WhatsApp rollt aktuell das neue Reaktions-Feature aus. Wie ihr in dem Bild seht, könnt ihr so sehr direkt auf Nachrichten reagieren. (Bild: WhatsApp)

WhatsApp mit neuer Community-Funktion soll Gruppen unter einen Hut bringen Noch viel grösser dürften die Änderungen an der Gruppen-Funktion sein. Mit dem Feature „Communitys“ will WhatsApp mehrere Gruppen unter einem Dach vereinen. Die Funktionen sollen hierbei vielfältig sein und über normale Gruppenchats weit hinaus gehen. Vor allem Organisationen, Schulen, Firmen oder weitere Einrichtungen sollen stark davon profitieren, die ihre Mitarbeiter:innen alle an einen Ort bringen, aber immerhin noch die Gruppen der verschiedenen Abteilungen beibehalten möchten. Mitglieder:innen solcher Communitys erhalten so Informationen, die an die gesamte Community geschickt werden, und können kleinere Diskussionsgruppen zu jeweils eigenen Themen eröffnen. Communitys werden außerdem mit umfassenden Verwaltungsfunktionen ausgestattet. Hierzu zählen etwa der Versand von Ankündigungen an alle Mitglieder und die Kontrolle darüber, welche Gruppen in die Community aufgenommen werden.

So könnten Communitys in WhatsApp aussehen. Laut dem Entwickler ist die hier gezeigte Oberfläche aber noch nicht final. (Bild: WhatsApp)