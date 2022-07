WhatsApp muss Nutzungsbedingungen nachbessern – EU-Kommission stellt Ultimatum

WhatsApp gerät in der Europäischen Union immer wieder in den Fokus. Vor allem das „quasi Monopol“ ist vielen Ländern mittlerweile ein Dorn im Auge. Dieses steht nämlich auch in Verbindung mit den Nutzungsbedingungen, denen die Menschen meist ohne Beachtung zustimmen. Hier hat die EU-Kommission nun ein Ultimatum gestellt und verlangt einige Nachbesserungen von Facebook für den Messenger.

WhatsApp: Nutzungsbedingungen sollen verständlicher werden

Damit die Nutzer*innen auch wissen, was sie genau dort zustimmen, sollen die Nutzungsbedingungen verständlicher werden. Die EU-Kommission hat WhatsApp einen Monat Zeit gegeben, diese entsprechend anzupassen und besser verständlich zu machen. Zudem sollen zukünftig Updates der Bedingungen ebenfalls besser kommuniziert werden. Auch hier sollen diese dann einfacher zu verstehen und nachvollziehen sein.

Die Bemühungen der EU kommen vor allem durch die erst im Mai 2021 eingeführten Änderungen der Datenschutzbedingungen des Messengers. Diese waren undurchsichtig und man musste durchaus mit der Lupe nach den tatsächlichen Änderungen in den Bedingungen suchen. Das rief vor allem den Datenschutz auf den Plan, der die neuen Änderungen scharf kritisierte. WhatsApp wurde vorgeworfen, so leichter an die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer zu kommen.