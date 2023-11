WhatsApp E-Mail-Authentifizierung: Neue Funktion wird bereits getestet

Lesedauer: < 1 Minute

Dank der unermüdlichen “Ausgrabungen” von WABetaInfo, haben wir nun Gewissheit, dass der Muterkonzern Meta bei WhatsApp an weiteren Sicherheitsfunktionen arbeitet. Eine neue Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) soll laut einem neuen Bericht des Blogs kommen.

E-Mail-Authentifizierung für mehr Schutz und 2FA in WhatsApp

Solltet ihr im Google Play Store den Beta-Zwei von WhatsApp nutzen, so könnte euch die Nachricht bereits schon erreicht haben. Eine Nutzende werden nämlich aktuell durch eine Nachricht in WhatsApp dazu aufgefordert, eine 2FA einzurichten in Form einer E-Mail-Bestätigung. Allerdings erreicht die Nachricht laut weiterer Infos derzeit nur einige wenige Personen. Die Gerüchte um eine neue Sicherheitsebene sind aber nicht neu.

Es gab bereits in früheren Berichten Hinweise auf eine E-Mail-Verifizierung, die darauf hindeuteten, dass das WhatsApp-Team seit August 2023 an einer solchen Funktion arbeitet. Die neue Authentifizierung soll den aktiven Konten eine weitere Sicherheitsebene hinzufügen. Das sollte vor allem Kriminellen den Zugriff von Aussen auf euren WhatsApp-Account deutlich erschweren. Zumindest, wenn ihr diese dann in Zukunft einrichtet.