WhatsApp-Chats von iOS nach Android: Endlich geht es! – Mit riesigem Haken

Das hat gefühlt ewig gedauert! Nutzer von Telegram, Signal oder Threema belächeln dieses Thema eigentlich nur. Denn wer von WhatsApp kommt und von iOS nach Android wechselt (auch umgekehrt), der hat ein Problem. Die Chatverläufe lassen sich nicht ohne Schwierigkeiten importieren. Nun hat Facebook seiner Chat-App aber ein Update spendiert und dieses sorgt in mehrere Richtungen für Aufsehen.

WhatsApp-Chats von iOS zu Android: Nur von iPhone zu Samsung-Smartphones!

Damit haben wohl viele Nutzer:innen nicht gerechnet. Endlich könnt ihr von iOS zu Android umziehen und sogar eure Chats mitnehmen! Naja, zumindest wenn ihr euch ein Samsung-Smartphone gekauft habt und nun von einem iPhone auf dieses wechseln wollt. Denn andere Hersteller werden nicht unterstützt. Zudem lassen sich die Chats nicht drahtlos in einem Wisch übertragen. Es braucht eine Kabelverbindung von USB-C zu Lightning, um die Smartphones direkt miteinander zu verbinden.

WhatsApp beschreibt in seinem Update recht deutlich, dass man für diese Option eng mit den Herstellern zusammenarbeitet, um den Transfer zu realisieren. Die Arbeit scheint also aktuell nur mit Samsung beendet oder in Angriff genommen worden zu sein. Warum ausgerechnet nur Samsung-Handys unterstützt werden, ist aktuell noch unklar. Wahrscheinlich lässt sich ein weg direkt über Google oder Android derzeit noch nicht realisieren. Doch könnten wir in Zukunft damit rechnen, dass weitere Hersteller-Geräte dazukommen.