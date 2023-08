Warframe Mobile: Release-Termin des heiss ersehnten iPhone-Games steht fest

Lesedauer: < 1 Minute

Warframe ist eines der beliebtesten Free-2-Play Action-RPGs für Konsolen und den PC. Die Fanbase ist gross und es kommen weiterhin regelmässig Content- und Game-Updates. Jetzt schleicht sich das Spiel aber auch auf unsere mobilen Geräte. Die Ankündigung in 2021 ist schon etwas her, doch nun gibt es auch einen echten Releasetermin!

Warframe Mobile erscheint Anfang 2024 erst einmal nur für iPhone und iPad

Mittlerweile ist das Spiel schon viele Jahre in Entwicklung und das hat auch einen sehr guten Grund. Digital Extreme will das komplette Warframe-Erlebnis auf mobile Endgeräte bringen und haben das anscheinend auch geschafft. Spielt ihr also bereits auf Konsolen oder dem PC, bietet Warframe Mobile Cross-Play und Cross-Progression an. Ihr könnt also ohne Probleme euren Account nutzen und auf dem Handy weiterspielen.

Allerdings erscheint Mobile Warframe erst einmal nur für iOS-Geräte. Das betrifft in diesem Fall aktuelle iPhones und eben iPads von Apple. Warum es aktuell keine Android-Version geben wird, ist natürlich rein spekulativ, aber höchstwahrscheinlich lässt sich das Spiel im Moment deutlich besser auf Apples Prozessoren hin optimieren. Man muss sich an dieser Stelle aber auch vorstellen, dass das grosse Warframe kein kleines Handyspiel ist. Starke Optimierungen sind also an der Tagesordnung, die mit der teils drastisch unterschiedlichen Hardware auf Android weitaus schwieriger ausfallen dürfte.