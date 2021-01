Zoombombing: Home Schooling wird zur Gefahr für Kinder im Distanzunterricht

Kinder bleiben zu Hause und müssen im Moment immer mehr auf Distanzunterricht zurückgreifen. Lehrer und Schulen greifen dafür, sofern möglich, auf Videokonferenzen zurück. Besonders beliebt ist hier die Videokonferenz-Software Zoom. Allerdings zeichnet sich hier ein gefährlicher Trend ab: Zoombombing macht vor allem Kinder in Konferenz zu schaffen.

Zoombombing im Unterricht: Problem sind oft nicht geschützte Konferenzen

Unter Zoombombing versteht man das Eindringen einer unbekannten Person in eine Videokonferenz. Der Angreifer übernimmt die Konferenz kurzzeitig und zeigt Inhalte, die nicht zum Thema gehören. Das kann natürlich etwas lustiges sein, ist aber in den meisten Fällen eher verstörend oder sogar beängstigend. Mittlerweile werden immer mehr Videokonferenzen von Schulen für den Distanzunterricht “unterwandert”, wie die Mannheimer Polizei in Deutschland mitteilt.

Die Angreifer zeigen dann für Kinder eher verstörendes Material wie Pornos oder gar erschreckende Szenen mit Gewalt- oder Horror-Akten. Mittlerweile wird in einigen Fällen des sexuellen Missbrauchs ermittelt, wo Unbekannte in Videokonferenzen von Grundschülern eindrangen und entsprechende Bilder verbreiteten. Zoombombing war bereits ein Thema zu Beginn der Pandemie, doch scheint sich aktuell ein immer grösserer Trend abzuzeichnen.