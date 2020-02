WhatsApp Pay: Neuer Bezahldienst soll bald in weiteren Ländern starten

Mit derzeit unzählig verfügbaren Bezahldiensten, will man uns das bargeldlose Bezahlen vereinfachen (welch Ironie). WhatsApp Pay soll ebenfalls einer dieser Services werden und wird bereits seit 2018 in Indien auf Herz und Nieren geprüft. Dort sollen die Ergebnisse bereits sehr gut ausfallen und erste Gründe für eine Ausweitung liefern. Wie Mark Zuckerberg in seinem Facebook Q4 2019 Earnings Call bekannt gab, soll der Dienst in diesem Jahr auf weitere Länder ausgeweitet werden.

WhatsApp Pay: Verwirrung um Facebook Pay und die weltweite Einführung

Facebook Pay und WhatsApp Pay sollen das Versenden von Geld ähnlich einfach machen, als würdet ihr eine Textnachricht an einen guten Freund schicken. So zumindest das Versprechen und erste Testergebnisse aus Indien seien mehr als nur positiv, wie Facebook nun verriet. Somit kündigte man im Earnings Call an, WhatsApp Pay nun auch in weitere Länder zu bringen. Allerdings erwähnte man leider nicht, welche dass dann schlussendlich sein sollen. Ob ein Start auch bei uns in Europa noch in diesem Jahr möglich ist, scheint vorerst noch unwahrscheinlich zu sein. Aber warten wir es erst einmal ab.

Verwirrend ist übrigens auch die derzeitige Ausrichtung auf dem Bezahldienst-Markt. Denn mit Facebook Pay hat das Unternehmen eigentlich schon einen entsprechenden Service, der sogar den Markennamen des Unternehmens trägt. Derzeit werden die beiden bargeldlosen Alternativen noch separat geführt. Es wäre aber durchaus denkbar, dass diese zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammengelegt werden, damit einheitlich über alle Kanäle des Unternehmens das bequeme Versenden von Geld ermöglicht wird. Zumal Facebook bereits vor längerer Zeit ankündigte, Facebook Pay auch in anderen Diensten wie WhatsApp oder Instagram bereitzustellen. Es bleibt also weiterhin abzuwarten.