WhatsApp: Was passiert, wenn ihr die Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert?

Mittlerweile dürften tatsächlich alle Nutzer:innen darüber informiert sein: Am 15. Mai läuft die Frist für die Zustimmung der neuen Nutzungsbedingungen aus. Sollte euch dieser Punkt in den Medien entgangen sein, habt ihr wahrscheinlich schon im Messenger die Nachricht selbst erhalten. Sie poppt schliesslich einige Male in der Woche auf und das nun schon seit längerer Zeit. Was passiert aber, wenn ihr diesen Nutzungsbedingungen weiterhin nicht zustimmt? Nun… Das klären wir nun im Folgenden.

WhatsApp setzt euch unter Druck – Bis hin zur Account-Löschung

Nicht gerade wenige Nutzer drücken die Meldung aktuell wohl immer wieder weg. Schliesslich verlängerte die Facebook-Tochter die Frist bis zum 15. Mai und das war noch einige Zeit hin. Nun sind es aber keine 5 Tage mehr, bis die Frist erlischt und WhatsApp startete zwischendurch einige Werbe-Kampagnen, um das “Missverständnis” mit den aktualisierten Nutzungsbedingungen aus dem Weg zu räumen. Doch was passiert, wenn ihr weiterhin nicht zustimmt?

Als erstes bekommt ihr keinen Zugriff mehr auf eure Chatverläufe. Allerdings seid ihr noch in der Lage Nachrichten, Sprachanrufe und andere Mitteilungen über den Messenger zu empfangen. Sehen könnt ihr diese im Chatverlauf aber nicht mehr. Damit setzt der Messenger seine Nutzer:innen unter Druck, da diese zwar die einkommenden Nachrichten sehen, aber nicht mehr in der App antworten können. Des Weiteren bekommt ihr in dieser Phase noch einige Wochen die Aufforderung zur Zustimmung der Datenschutzbestimmungen angezeigt.