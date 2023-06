WhatsApp mit neuer Funktion: Broadcast-Feature für Unternehmen und Kunstschaffende

Lesedauer: < 1 Minute

Benutzer können mit der Suchleiste in WhatsApp nach ihren Lieblingsorganisationen, Sportteams und mehr suchen. Der Kanalverlauf wird für maximal 30 Tage gespeichert, und Administratoren haben aus Sicherheitsgründen ihre Telefonnummern und Profilfotos vor Followern versteckt. Kanaladministratoren haben auch die Möglichkeit, das Weiterleiten von Beiträgen und Screenshots zu blockieren. Es ist erwähnenswert, dass Channels zum Start keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben wird, obwohl WhatsApp plant, in Zukunft Kanäle mit eingeschränkter Zielgruppen-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzuführen.

Noch befindet sich alles in einem etwas unfertigen Status

Channels befindet sich noch in der Entwicklung und wird voraussichtlich auf WhatsApp Beta für Android, iOS und Desktop starten. Zuerst wird es mit ausgewählten Organisationen in Kolumbien und Singapur eingeführt, bevor es in den kommenden Monaten breiter eingeführt wird. In verwandten Nachrichten hat WhatsApp auch ein neues Feature für seine App angekündigt, das endlich die Möglichkeit bietet, hochauflösende Fotos auf Android- und iOS-Geräten zu senden.

Das Feature wird derzeit von einer kleinen Gruppe von WhatsApp Beta-Benutzern getestet und verwendet einen leichten Kompressionsalgorithmus, um so viel wie möglich von der Qualität zu erhalten. Benutzer können zwischen Standard- und HD-Qualität wählen, wenn sie ein Foto in ihren Chats senden, anstatt der aktuellen Optionen Auto, beste Qualität und Datensparer.

Quelle: WhatsApp