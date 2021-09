WhatsApp: Facebook kann Nachrichten anscheinend doch mitlesen

Allerdings müssen dafür bestimmte Umstände in Kraft treten, die allerdings nicht selten auftreten können. Wenn Nutzer:innen Nachrichten an WhatsApp melden, werden diese von einer künstlichen Intelligenz gecheckt. Findet die KI irgendwelche Auffälligkeiten nach bestimmten Kriterien, wird die Nachricht für eine Prüfung und vier weitere vorangegangene Texte freigegeben. Sie können also entsprechend gelesen werden. Ist der Account dann verdächtig und landet auf einer entsprechenden Liste, können die Nachrichten sogar jederzeit eingesehen werden.

WhatsApp nutzt zur Verschlüsselung eurer Nachrichten ein Ende-zu-Ende-System. Dieses gewährleistet, dass niemand eure Nachrichten lesen kann, sondern nur die jeweilige Person am anderen Ende des Smartphones. Letzteres scheint aber nur in Teilen der Fall zu sein, wie nun ein Report der ProPublica zeigt.

Facebook selbst sagt darüber, dass dieses Vorgehen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben ist und man davon ausgehe, dass die Nutzer:innen des Dienstes davon wissen. Allerdings sind die Passagen ziemlich tief in den weiten der Dokumente vergraben, so dass das eher unwahrscheinlich erscheint. Damit dürfte die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des Dienstes nicht ganz sicher sein, wie die Meldungen in den Chats es uns suggerieren.