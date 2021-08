WhatsApp: “Einmal ansehen”-Funktion für Bilder und Videos kommt

Die Bilder, die mit der Funktion “Einmal ansehen” (oder auch “View once”) gekennzeichnet werden, können im Chatverlauf nur ein einziges Mal angeschaut werden, danach nicht mehr. Sie werden auch nicht in den Speicher des Telefons heruntergeladen. Das dürfte auf allen Systemen auch die Privatsphäre deutlich erhöhen. Aber eben auch auf Android-Telefonen immerhin das automatische Abspeichern der Dateien auf dem Gerät verhindern.

Vor allem Android-Nutzer:innen dürften hier profitieren. Das Problem kennen bestimmt einige: In diversen Chats werden Fotos und Videos ohne Ende geteilt und diese landen nach und nach im Fotoalbum und damit auch im Speicher des Geräts. Es dürfte einige geben, die bereits tausende von Bilder auf ihrem Smartphone haben, die eigentlich niemand haben möchte. Genau dafür rollt WhatsApp aktuell ein Update aus.

Damit dürften sich (natürlich mit einem zwinkernden Auge) einige Probleme für Android-Nutzer:innen in Luft auflösen. WhatsApp führt eine viel gefragte Funktion ein, die einige Foto-Alben schön klein halten dürfte. Das Update wird aktuell in Schüben verteilt und dürfte nach und nach bei allen Nutzerinnen und Nutzern ankommen. Aber auch die Sicherheit erhöht sich damit für User aller Systeme.

Aktuell wird die Funktion weltweit ausgerollt, es sind allerdings nicht alle Länder gleichzeitig dran, also wird die Aktualisierung in Schüben verteilt. Aktuell warten Nutzer:innen aber auch noch auf eine andere Funktion: iOS-Chatverläufe nach einem Wechsel auch auf Android transferieren zu können und umgekehrt. Das Feature wurde zwar geleakt, aber noch nicht offiziell bestätigt. Hier müssen wir uns also noch ein wenig gedulden.

Quelle: WhatsApp / Facebook