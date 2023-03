Ausgaben für PC, Tablet und Mobiltelefone sinken weltweit um fünf Prozent

Da die Inflation, die Energiekrise und der Krieg gegen die Ukraine weiterhin die Kaufkraft der Leute fast überall auf der Welt schmälert, bleibt die Nachfrage nach IT-Geräten wie Computern, Tablets und Mobiltelefonen geringer als in den Jahren zuvor. Schliesslich ist IT nicht gerade das günstigste Segment. Angesichts gekürzter Ausgaben und massiver Entlassungen in allen Branchen, auch bei Tech-Giganten, werden die weltweiten Ausgaben für IT-Geräte dieses Jahr voraussichtlich das zweite mal in Folge sinken.

Nach aktuellen Prognosen werden die weltweiten Ausgaben für PCs, Tablets und Handys im Jahr 2023 voraussichtlich um 5 Prozent sinken, nachdem sie im vergangenen Jahr um 10 Prozent zurückgegangen waren.