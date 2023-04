Von Twitter zur SuperApp X?

Lesedauer: 5 Minuten

In den letzten Jahren hat sich Twitter als eine der bekanntesten Kurznachrichtenplattformen der Welt etabliert. Es ermöglicht seinen Nutzern, in Echtzeit Informationen und Meinungen auszutauschen. Von Politik bis hin zu Prominenten haben viele Menschen Twitter genutzt, um ihren Stimmen zu Gehör zu bringen und ihre Fans auf dem Laufenden zu halten. Obwohl Twitter lange Zeit ein wichtiger Bestandteil des sozialen Medienökosystems war, gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass seine Bedeutung abnimmt und dass das Ende von Twitter als Kurznachrichtenplattform bevorsteht.

WeChat bietet nicht nur die Möglichkeit, Nachrichten zu senden und zu empfangen, sondern auch viele andere Dienstleistungen wie mobile Zahlungen über WeChat Pay, E-Commerce, Spiele, Reisen und vieles mehr. Die App hat inzwischen über eine Milliarde Nutzer und Nutzerinnen weltweit und ist vor allem in China sehr beliebt.

Einer dieser Wege ist die Schaffung einer sogenannten SuperApp , die eine breitere Palette von Funktionen und Dienstleistungen bietet als die aktuelle Version von Twitter. Eine solche App könnte beispielsweise Funktionen wie längere Videos, Messaging und eine stärkere Integration von E-Commerce-Funktionen enthalten. Dies würde es Twitter ermöglichen, den Bedürfnissen der Kundschaft besser zu bündeln zu werden und eine breitere Palette von Dienstleistungen anzubieten. Musk hatte bereits angedeutet, dass in diese Richtung schon länger Pläne gemacht würden. Das chinesische WeChat könnte dabei als Vorbild dienen.

Ein weiteres Problem, dem Twitter gegenübersteht, ist die steigende Anzahl von Hassreden und Cybermobbing, die auf der Plattform stattfinden. Twitter hat in der Vergangenheit Schritte unternommen, um diese Probleme anzugehen, aber es scheint, dass die Plattform immer noch Schwierigkeiten hat, sie vollständig zu kontrollieren. Dies führt dazu, dass viele sich unsicher fühlen und sich von der Plattform abwenden. Umso mehr, seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk und dem Umbau der Firmenstruktur und Policies. Das Moderationsteam wurde ebenso wie die Entwicklungsabteilung radikal verkleinert, tausende Menschen wurden entlassen oder haben von sich aus gekündigt. Auch das trug in den letzten Monaten zum Verlust von Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Twitter bei.

Ein weiterer Grund für das mögliche Ende von Twitter als Kurznachrichtenplattform ist die Tatsache, dass es nicht in der Lage ist, einige der dringendsten Herausforderungen des heutigen sozialen Medienumfelds zu bewältigen. Eine dieser Herausforderungen ist die Verbreitung von Fehlinformationen und Fake News. Obwohl Twitter Massnahmen ergriffen hat, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu reduzieren, bleibt dies ein Problem, das die Glaubwürdigkeit der Plattform beeinträchtigt und das Vertrauen der User in Frage stellt. Hinzu kommt, dass Musk sehr bald nach Übernahme ankündigte, nicht mehr gegen Fake News vorgehen zu wollen.

Einer der Gründe für den möglichen Niedergang von Twitter ist die zunehmende Konkurrenz durch andere soziale Medienplattformen wie Facebook, Instagram und TikTok. Diese Plattformen bieten eine breitere Palette von Funktionen als Twitter, einschliesslich längeren Videos, Story-Funktionen und umfassenderen Möglichkeiten zur Interaktion. Als Ergebnis ziehen seit Jahren schon viele Menschen zu diesen Plattformen um und verbringen dort mehr Zeit, was zu einer Abnahme der Nutzung von Twitter führt.

Die SuperApp hat einige einzigartige Merkmale, die es von anderen Messaging-Apps unterscheiden:

Mobile Zahlungen: WeChat ist eng mit WeChat Pay verbunden, einem mobilen Zahlungssystem, das es den Menschen ermöglicht, Produkte und Dienstleistungen zu bezahlen, Rechnungen zu begleichen, Geld an andere User zu senden und vieles mehr. Das mobile Zahlungssystem hat in China eine hohe Akzeptanz gefunden und ist inzwischen zu einem wichtigen Zahlungsmechanismus im Alltag vieler Menschen im Reich der Mitte geworden. E-Commerce: WeChat hat eine Vielzahl von E-Commerce-Funktionen integriert, die es ermöglichen, direkt über die App Produkte zu kaufen. Unternehmen können über die App ihre Produkte präsentieren und verkaufen, wobei WeChat als eine Art virtuelles Einkaufszentrum fungiert. Solche Funktionen sehen wir erst seit kurzem in anderen Apps wie etwa Instagram integriert. Öffentliche Konten: WeChat bietet Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit, öffentliche Konten zu erstellen, über die sie Inhalte teilen und mit ihrer Kundschaft kommunizieren können. Öffentliche Konten können genutzt werden, um Nachrichten, Werbeaktionen, E-Commerce-Angebote und vieles mehr zu teilen. Mini-Programme: WeChat hat eine Funktion namens Mini-Programme eingeführt, die es Developer ermöglicht, Apps innerhalb der WeChat-Plattform zu erstellen. Mini-Apps sind in der Regel einfacher und schneller zu laden als herkömmliche Apps und können eine Vielzahl von Funktionen wie Spiele, E-Commerce, Reisen, Unterhaltung, Smart Home und vieles mehr bieten. Tuya etwa bietet direkt eine Schnittstelle an, mit der MiniApps für WeChat gebaut werden können. Künstliche Intelligenz: WeChat hat eine Vielzahl von KI-basierten Funktionen integriert, die es den Menschen ermöglichen, automatisierte Kundendienstleistungen zu nutzen, Übersetzungen in Echtzeit durchzuführen und vieles mehr. WeChat nutzt auch KI, um personalisierte Empfehlungen und Werbung an seine Nutzer und Nutzerinnen auszuspielen.

Insgesamt ist WeChat eine der wohl innovativsten und fortschrittlichsten Messaging-Apps auf dem Markt und hat sich zu einem wichtigen Teil des Alltags vieler Chinesen entwickelt. Mit seinen zahlreichen Funktionen und Dienstleistungen bietet es eine bequeme und umfassende Plattform für die Interaktion mit Freunden, Familie und Unternehmen.

Problematisch wird jedoch von vielen nicht nur die Zentralisierung und Datensammelwut von WeChat gesehen, sondern vor allem auch, das Tecent nahezu alle Daten an die chinesischen Behörden weiter gibt.

Was könne die Twitter X Super App?

Nun ist seit kurzem Twitter Inc., die Firma hinter Twitter, nicht mehr existent und in der X Corp. aufgegangen. Das ist eine von vielen neuen, noch nicht durchschaubaren Firmen des Musk-Imperiums. Auch das wird als Hinweis darauf gedeutet, dass Twitter in Zukunft wohl radikal anders aussehen wird. Vielleicht als Super App namens X?

Eine solche Super App könnte auch dazu beitragen, einige der dringendsten Herausforderungen des heutigen sozialen Medienumfelds zu bewältigen. Zum Beispiel könnte die Super App eine verbesserte Moderation und Überwachung von Inhalten bieten, um die Verbreitung von Fehlinformationen und Hassreden zu reduzieren. Es könnte auch eine stärkere Betonung auf die Privatsphäre und die Sicherheit der User legen, um Cybermobbing zu verhindern und das Vertrauen in die Plattform zu stärken. Bei dem bisher eingeschlagenen Weg von Musk und seinen radikal-libertären Äusserungen, ist das jedoch mehr als unwahrscheinlich.

Quellen: Forbes (Englisch), Citizen Lab Toronto (Englisch), ExpressVPN Blog, Moneyctontrol (Englisch), t3n