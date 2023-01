Vertrauen bei Superapp in Big Tech grösser als in Regierung?

Superapp? Was soll denn das nun wieder? Eigentlich ist es ganz einfach: Superapps können mehrere Apps für die Nutzung durch Kundschaft oder Belegschaft zusammenfassen und ersetzen und ein komponierbares Geschäftsökosystem unterstützen. Eine Superapp ist wie ein Schweizer Taschenmesser – mit einer Reihe von Miniapps oder Komponenten, die man je nach Bedarf verwenden und entfernen kann. Superapps liegen im Trend, weil die Menschen, insbesondere die jüngere Generation der Millennials, die schon zum Zeitalter der Smartphones geboren wurden, mobile Erfahrungen verlangen, die leistungsstark und einfach zu bedienen sind.

Und da setzt der derzeitige weltweite Trend an, möglichst viele Funktionen und Features über ein App-Interface anzubieten. Quasi “One App to the User” statt “One Face to the Customer”.

Die Analysen von Gartner lassen erwarten, dass bis 2027 mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung täglich aktiv mehrere Superapps nutzen werden. Das Superapp-Konzept wird sich auch auf mobile und Desktop-Unternehmenserfahrungen wie Workflow-, Collaboration- und Messaging-Plattformen ausweiten.

Superapps sind in vielen Teilen Asiens allgegenwärtig, am auffälligsten sind WeChat in China und Snapp in Singapur. In Europa und Nordamerika müssen Superapps jedoch erst noch ihren Weg in den Mainstream finden. Aber wer soll sie speziell für diese Märkte entwickeln? Weltweite Umfragen zeigen, dass auch diese Entwicklung nicht von Regierungsseite getrieben werden wird, sondern mal wieder die Tech-Giganten das Spiel unter sich aus machen.