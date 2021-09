Über zwei Drittel der Weltbevölkerung nutzen Handys

Obwohl der COVID-19 den stärksten Rückgang des Smartphone-Marktes in der Geschichte verursacht hat, wächst die Gesamtzahl der Personen, die Mobiltelefone nutzen weiter und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie in absehbarer Zeit weniger werden könnte.

Laut aktuellen Daten erreichte die Zahl der Menschen, die Mobiltelefone nutzen, im Juli fast 5.3 Milliarden, was 67 Prozent der Weltbevölkerung entspricht!

Europa mit 86 Prozent auf Platz 1

Mobiltelefone und Smartphones haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren, völlig verändert. Sie bieten den Menschen einen viel einfacheren Zugang zum Internet und machen Online-Geschäfte für jedermann leichter zugänglich. Diese Annehmlichkeiten haben zu einem beeindruckenden Nutzerwachstum geführt.

Der Bericht von Hootsuite und We Are Social Digital 2021 zeigt, dass im letzten Jahr mehr als 117 Millionen Menschen angefangen haben, Mobiltelefone zu benutzen, wobei die Gesamtzahl der Nutzer und Nutzerinnen in diesem Zeitraum um 2.3 Prozent gestiegen ist.

Die Zahlen sind sogar noch höher, wenn man die Gesamtzahl der Mobilfunkanschlüsse betrachtet. Zwischen Juli 2020 und Juli 2021 nutzten rund 670 Millionen Menschen eine Mobilfunkverbindung, einschliesslich von IoT-Geräten, wobei die Gesamtzahl weltweit auf 10.4 Milliarden anstieg.

Nach Regionen aufgeschlüsselt, hat Europa bei weitem die meisten Bürger, die ein Mobiltelefon benutzen. Letztes Jahr besassen 86 Prozent der Menschen in diesem Teil der Welt ein Mobiltelefon. Bis 2025 wird die Durchdringungsrate auf dem europäischen Markt voraussichtlich auf 87 Prozent ansteigen.

Nordamerika ist die zweitgrösste Region mit rund 85 Prozent der Bürger, die ein Mobiltelefon benutzen. Der asiatisch-pazifische Raum folgt mit einer Durchdringungsrate von 58 Prozent im Jahr 2020. In dieser Zahl sind jedoch China, Hongkong, Macao und Taiwan nicht enthalten. Der Grossraum China, zu dem China, Hongkong, Macao und Taiwan gehören, wies im vergangenen Jahr eine Abonnementrate von 83 Prozent auf. In den nächsten vier Jahren wird die Mobilfunkrate in dieser Region voraussichtlich auf 85 Prozent ansteigen.