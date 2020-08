TikTok verboten: Meistgenutzte App der Welt soll für China spionieren

Chinesische Erfolgsgeschichten haben es ab einem gewissen Punkt nicht einfach. Man denke nur an das Handelsembargo der USA gegen einen der grössten Smartphone-Hersteller der Welt: Huawei. Der Vorwurf? Vieles, aber vor allem Spionage. Nun trifft es mit TikTok die derzeit meistgenutzten App der Welt. Die Videoplattform stammt aus China und wurde nun in einem der bevölkerungsreichen Ländern überhaupt verboten. Die USA wollen in Form von Donald Trump bald nachziehen.

TikTok soll personenbezogene Daten an chinesische Regierung weitergeben

Die internationale Videoplattform TikTok ist nicht nur im Moment die meistgenutzte Smartphone-App der Welt, sie bekommt im Moment enormen Gegenwind. Die App ist vom Chinesischen Unternehmen ByteDance entwickelt worden und ist beliebter als WhatsApp und andere Sterne am App-Himmel. Nun wurden aber wohl Gerüchte laut, dass TikTok personenbezogene Daten an die chinesische Regierung weitergeben soll. In Indien wurde daraufhin ein Verbot der App ausgesprochen. Sie kann dort nicht mehr heruntergeladen werden, eine Nutzung ist Strafbar.