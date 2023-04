TikTok dominiert die Social Media Apps

Lesedauer: 3 Minuten

Diese Zahlen stammen aus der Datenaufbereitung, die von Meltwater und We Are Social bereitgestellt wurden. Sie befassen sich mit den monatlichen Nutzungstrends der sozialen Medien weltweit unter Android-Usern im Alter von 16 bis 64 Jahren. Die Zahlen spiegeln wider, wie viel Zeit die Menschen weltweit im Jahr 2022 jeden Monat auf bestimmten Social-Media-Plattformen verbracht haben, auch wenn sich dies nur auf Googles Android bezieht und Apple iOS aussen vor lässt. Andere Zahlen zeigen, dass sich dort die Situation jedoch kaum viel anders darstellen wird.

In der Welt der Social Media gibt es einen neuen König in der Stadt. Laut den aktuellen Zahlen verbringen die Menschen weltweit jetzt mehr Zeit auf TikTok als auf jeder anderen sozialen App. Im Durchschnitt verbrachte jeder Mensch im Jahr 2022 jeden Monat erstaunliche 23.5 Stunden (genauer: 23 Stunden und 28 Minuten) damit, durch TikTok zu (doom-)scrollen – 3 Stunden und 51 Minuten mehr als im Jahr zuvor. Die Gesamtzeit, die auf TikTok verbracht wird, beläuft sich auf fast 282 Stunden pro Jahr.

Es ist somit im vergangenen Jahr das erste Mal der Fall, dass TikTok aus dem Hause ByteDance den Rivalen YouTube aus dem Alphabet-Konzern Googles in Bezug auf die in sozialen Medien verbrachte Zeit überholt hat. Dieser Anstieg der Popularität von TikTok ist ein Beweis für das einzigartige und fesselnde Format der App, das die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen weltweit auf sich gezogen hat.

Stunden Monatlich in Social Media Apps. Quelle: We Are Social & Meltwater. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud