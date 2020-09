Threema wird Open Source und bekommt neue Funktion

In einer Mittelung gab das Unternehmen bekannt, dass man sich für die Zukunft neu aufstellen wird. Unter anderem wurde eine neue Partnerschaft verkündet und im Zuge dessen will man auch den Quellcode in den nächsten Monaten offen legen. Kurz gesagt: Threema merzt damit einen seiner grössten Kritikpunkte aus, denn er wird endlich Open Source und eine viel gefragte Funktion soll bald ebenfalls erscheinen.

Threema: Open Source für mehr Sicherheit, parallele Nutzung auf mehreren Geräten

In einer Pressemeldung gibt das Unternehmen des Schweizer Messengers Threema bekannt, den Quelltext zukünftig offen legen zu wollen. Der Code kann dann offiziell von allen eingesehen und die Sicherheit kann sogar explizit von Experten untersucht werden. Damit wird die App endlich Open Source und eliminiert damit einen der grössten Kritikpunkte der Vergangenheit.

Denn auch wenn Threema ohne Zweifel ein sehr sicherer Messenger ist, so wurde immer wieder kritisiert, dass es keinen genauen Einblick in die Sicherheit gab und einige Bereiche des Codes unzugänglich bleiben würden. Argumentiert wurde dieses grob gesagt mit dem Wort “Geschäftsgeheimnis”. Auch wenn einige Bereiche stets quelloffen waren, so galt das aber nie für die gesamte App. Das wird sich nun in Zukunft ändern.

Ebenfalls interessant ist die Ankündigung einer parallelen Nutzung auf mehreren Geräten. Bisher kann Threema lediglich auf maximal einem Smartphone genutzt werden. Die neue Funktion wird es aber zukünftig erlauben, mehrere Geräte gleichzeitig zu nutzen, völlig unabhängig vom Smartphone oder weiteren beteiligten Endgeräten. Private Daten oder andere sensible Informationen werden beim dem Vorgang nicht gesammelt. Wahrscheinlich wird sich das Unternehmen zu diesen Plänen noch einmal in Zukunft etwas deutlicher äussern.