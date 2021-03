Krasses Konzept: Tesla-Handy verbindet sich mit eurem Gehirn

Wolltet ihr schon immer einmal euer Gehirn mit einem Smartphone verbinden? Zugegeben, ich auch nicht, aber was wäre wenn? Ein Design im Netz hat ein ziemlich eindrucksvolles Konzept erstellt und stellt mit dem Tesla Model P (sprich Pi, wie die Zahl) ein wirklich abgespactes Telefon für die Hosentasche vor. Neben der Gehirn-Verbindung könnt ihr damit, sofern es dieses einmal geben sollte, aber noch weitaus mehr machen.

Tesla Model P: Smartphone-Konzept verbindet sich mit eurem Gehirn

Der Designer Antonio De Rosa zeigt das Tesla-Handy auf seiner Webseite , nennt allerdings keinerlei Spezifikationen. Immerhin ist die dafür gezeigte Feature-Liste um so grösser und hier hat sich der Designer teils wirklich interessante, irrwitzige aber auch total verrückte Sachen einfallen lassen. So könnte sich das Model P beispielsweise mit eurem Gehirn verbinden, um die Steuerung des Handys zu verbessern. Per Gedankenkontrolle ein YouTube-Video aufrufen? Warum nicht. Oder nur an einen Anruf denken und er wird ausgeführt? Praktisch.

Doch das Gerät kann noch mehr. So soll es als Schlüssel für euer Auto dienen und dieses sogar bedienen können. Etwa wie es die Tesla-App bereits mit dem Model 3 und weiteren Fahrzeugen kann. Doch das Tesla Model P könnte beispielsweise auch die komplette Navigation übernehmen. Zudem soll das Modell auch über eine integrierte Fähigkeit zur Kryptowährungs-Generierung verfügen und immer über die Tesla-eigenen StarLink-Satelliten mit dem Internet verbunden sein.