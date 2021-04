Telegram 2.0: Neues Update mit mobilem Bezahlen und Clubhouse-Feature

Telegram erweitert in gefühlt riesigen Schritten seine eigene App und bietet viele neue Funktionen an. Das nun ausgerollte Update auf Telegram 2.0 bringt einige Verbesserungen mit und greift eine DER Trend-Apps aus dem Jahr 2020 an: Clubhouse! Zudem ist mobiles Bezahlen mit Telegram ebenfalls ein Thema. Was sich alles geändert hat, erfährst du nun im Folgenden.

Telegram 2.0: Update bringt Clubhause-Feature und neues mobiles Bezahlen

Das dürften die mit Abstand grössten Änderungen der letzten Jahre für die WhatsApp-Alternative sein. Telegram 2.0 heisst das Update bringt eine Vielzahl an neuen Funktionen für den Messenger mit. Unter anderem könnt ihr nämlich nun mobil über die App bezahlen. Akzeptiert werden hierfür Kreditkartenzahlungen über acht verschiedene Anbieter. Weitere könnten in Zukunft folgen. Das Angebot ist in mehr als 200 Ländern verfügbar, auch hier sollen weitere hinzukommen.

Diese 8 Anbieter werden für mobiles Bezahlen unterstützt

Viele der Unternehmen stammen natürlich aus Russland, dort ist der Messenger zu Hause und daher ist die Nähe zu entsprechenden Banken und Anbieter aus dem selben Land nicht unbedingt überraschend. Das neue Feature ist allerdings nicht so neu, wie viele Denken, denn mobiles Bezahlen ging bereits vorher. Mit Telegram 2.0 baut der Entwickler die Funktion aber drastisch aus und ermöglicht es Händler so direkt Zahlungen über jeden Chat annehmen zu können.