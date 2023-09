TEAMGROUP veröffentlicht microSD-Speicherkarten mit S.M.A.R.T.

Lesedauer: 2 Minuten

Von unseren Festplatten und SSD-Datenträgern kennen wir seit Jahren die S.M.A.R.T. Funktion zum Testen und Überwachen der Datenträgerqualität. TEAMGROUP hat dies nun auch für professionelle Flash-Speicherkarten implementiert.

Was ist S.M.A.R.T. ?

Die Abkürzung S.M.A.R.T., seltener auch SMART, steht für Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, auf Deutsch also etwa “Technologie zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung”. Dabei handelt es sich um einen Quasi-Industriestandard zur Überwachung von Festplattenlaufwerken und Solid-State-Drives mit dem Ziel, einen möglichen (Teil-)Ausfall des Speichermediums vorherzusagen. Es werden dabei die Werte verschiedener Sensoren mit Hilfe von unterschiedlichen Parametern gelesen und ausgewertet.

Seit 1992 der damalige Tech-Gigant IBM seine Festplatten mit einer vorhersagenden Ausfallanalyse (PFA für Predictive Failure Analysis) ausstattete, hat sich dies unter Festplattenherstellern sozusagen eingebürgert. Zusammen mit den Funktionen von damaligen Branchenriesen Comaq namens IntelliSafe ist so S.M.A.R.T. entstanden und mit SCSI-3 im Jahre 1996 quasi zum Standard bei Festplatten geworden. Die Firmware der Datenträger erfasst unterschiedlichste Werte, wie die Lesefehlerrate, die Beschleunigungszeit, den Datendurchsatz, die Anzahl Start- und Stop-Vorgänge, wieder-zugewiesene Sektoren, die Anzahl der Betriebsstunden und vieles mehr. Zudem bietet sie Selbsttestfunktionen an, während der die Platte weiter ihren Dienst verrichtet. Die genaue Implementierung der Testfunktionen und die überwachten Werte sind jedoch nicht genormt, so dass manche Datenträger mancher Hersteller etwas abweichen können. Die S.M.A.R.T-Werte sind nicht von aussen veränderbar sondern werden allein vom Datenträger selbst bzw. dessen Firmware bearbeitet. Selbst eine neue Firmware-Version aufzuspielen, wenn dies denn überhaupt unterstützt wird, setzt also den Betriebsstundenzähler nicht zurück.

Gesteuert wird S.M.A.R.T. immer mit einem zusätzlichen Programm, etwa den quelloffenen smartmontools (oder gsmartmontools mit GUI), die für alle gängigen Betriebssysteme inklusive Windows 11, Linux und macOS X kostenfrei verfügbar sind. Damit kann S.M.A.R.T. nicht nur etwas über das Alter des Datenträgers sagen und ob dieser nicht doch gebraucht verkauft wurde.

Sondern es ist ebenso möglich, relativ unkompliziert zu sehen, wann man die SSD oder HDD aus Sicherheitsgründen besser austauschen sollte.

Mehr zu S.M.A.R.T. gibt es beispielsweise auf Wikipedia.

Mit dem Aufkommen von SSD als Speicherlösungen für Computer kamen auch diese immer mehr mit S.M.A.R.T. auf den Markt, so dass auch hier das heutzutage quasi zur Standardausstattung gehört. Bei anderen Flash-Speichern, CompactFlash (CF) oder SecureDigital (SD) war das bislang nicht unterstützt wurden. Auch microSD-Speicherkarten konnten eine solche Funktion nicht aufweisen, so dass wir immer etwas im Dunkeln tappen, wann unsere winzigen Datenträger mit den immer grösseren Speicherkapazitäten plötzlich den Geist aufgeben und alle Apps und wertvollen Fotos verschwunden sind.

TEAMGROUP hat dies nun geändert.

T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC

Mit der neuen Speicherkartenserie T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC bringt TEAMGROUP die Möglichkeit, den Ausfall des Speichers vorherzuberechnen, endlich auch in die microSD-Welt.