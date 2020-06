SwissCovid App: Corona-Warn-App für die Schweiz ab sofort verfügbar

SwissCovid App nutzt dafür die von Apple und Google implementierte Schnittstelle. Ihr braucht also Smartphones mit iOS 13.5 (ab iPhone 6s oder höher) oder auch mindestens Android 6 als Betriebssystem, um die App nutzen zu können. Die Installation ist natürlich komplett freiwillig, allerdings hängt die Effektivität auch hier wieder von der Nutzerbasis ab, die die App verwenden. Um so mehr Menschen mitmachen, um so effektiver auch der Schutz.

Länderübergreifende Lösungen fehlen weiterhin

Genau wie die Lösungen in Deutschland, Frankreich oder England, ist die SwissCovid App aber nur eine nationale Lösung. Auch wenn die App hierzulande der deutschen Corona-Warn-App extrem ähnlich ist, sind sie nicht kompatibel. Wer also in Deutschland einreist, oder aus Deutschland in die Schweiz kommt, wird keinerlei Rückmeldungen durch die Apps bekommen, wenn eine infizierte Person in der Nähe war.

Das ist vor allem insofern problematisch, da ein Virus vor Ländergrenzen nicht wirklich halt macht. Eine lokale Eindämmung ist zwar der erste Schritt und durchaus löblich, auf lange Sicht bräuchte es aber eine europäische Lösung, um nachhaltig den Kampf gegen das Virus aufnehmen zu können.