Smartphone-Zahlungen via Mobile Wallet werden immer beliebter

Bargeldlos bezahlen mit dem Mobilen Wallet, etwa via Google Pay, Samsung Pay, PayPal oder Apple Pay, wird immer beliebter. Auch in traditionell eher dem Bargeld zugetanen Ländern, wie in Deutschland, zahlen immer mehr Menschen ihre Einkäufe an der Kasse, dem Point of Sale oder kurz POS, mit dem Handy. Der globale Wandel hin zu mehr bargeldlosen Bezahlen schuf hier einen riesigen Raum für mobile Geldbörsen als eine vergleichsweise sicherere und bequemere Art der Geldverwaltung. Der ganze Sektor boomte inmitten der Pandemie, da die Menschen begannen, die Sicherheit der Verwendung von Banknoten und Münzen zu hinterfragen, aus Angst, das Corona-Virus zu übertragen. Darum haben auch viele Geschäfte des stationären Einzelhandels etwa dazu aufgerufen, doch bitte bargeldlos und möglichst auch kontaktlos zu bezahlen – auch wenn Schmierinfektionen mit dem SARS-2 Covid-19 Virus bekanntermassen recht bald als unwahrscheinlich galten. Je weniger Keime neben dem Corona-Virus übertragen werden, desto besser schliesslich. Da sind Verschwörungstheorien von Wegen Bargeld abzuschaffen, nicht weit, aber natürlich haltlos.

Laut aktuellen Daten war die digitale oder mobile Geldbörse mit einem Marktanteil von 21.5 Prozent im Jahr 2020 die weltweit am häufigsten verwendete Zahlungsmethode am Point of Sale (POS). Bis 2024 sollen, so die Prognosen, mobile Wallets sogar noch beliebter werden und ein Drittel aller POS-Transaktionen weltweit ausmachen. Bargeld ist also auf einem absteigenden Ast?

Digitale Transaktionen steigen, Barzahlungen sinken weiter

In den letzten Jahren haben mobile Bezahldienste Hunderten von Millionen Menschen Zugang zu elektronischen Transaktionen verschafft, vor allem in Märkten mit wenig Bankkunden in Afrika, Asien und Lateinamerika. Sie erfreuen sich aber auch bei technikaffinen Personen in entwickelten Ländern grosser Beliebtheit.

Die digitale Transformation der globalen Zahlungsindustrie, die durch die COVID-19 vorangetrieben wurde, führte zu einem beeindruckenden Wachstum des gesamten Marktes für mobile Geldbörsen. In den letzten zwei Jahren hat sich der Transaktionswert des gesamten Sektors verdoppelt und wird im Jahr 2021 voraussichtlich fast 2.5 Billionen US-Dollar weltweit erreichen. Die Zahl der Menschen, die mobile Wallets für Zahlungen nutzen, stieg in diesem Zeitraum von rund 900 Millionen auf 1.48 Milliarden Personen an.

Im Jahr 2020 wurden 25.7 Prozent aller POS-Zahlungen über mobile Wallets abgewickelt, ergab der Global Payments Report 2021. Bis 2024 soll diese Zahl auf 33.4 Prozent steigen.