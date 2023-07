Roku will Aktivitäten vor dem Fernseher überwachen

Lesedauer: 2 Minuten

Roku, der führende Anbieter von Streaming-Geräten in Nordamerika mit einem Marktanteil von 50 Prozent, arbeitet ständig an der Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen. Ein kürzlich von Roku veröffentlichtes Patent, das durch Pigtou und David von @xleaks7 aufgespürt haben, enthüllt eine beunruhigende und gleichzeitig interessante Entwicklung in Rokus Technologie-Sparte.

Dem Patent zufolge könnten zukünftige Streaming-Geräte und Fernseher von Roku die Fähigkeit besitzen, Aktivitäten vor dem Fernseher zu überwachen. Der Zweck dieser Technologie besteht jedoch wohl nicht darin, in die Privatsphäre de Menschen einzudringen, sondern vielmehr darin, den Stromverbrauch zu optimieren und das Nutzungserlebnis zu verbessern.

Das vorgeschlagene System nutzt WLAN-Module, um die Bewegungen des Personen zu erkennen. Etwas Auf diese Weise kann es den Betriebsmodus des Geräts dynamisch anpassen. Wenn das System die Anwesenheit eines Menschen erkennt, schaltet es von einem Standby-Modus mit geringem Stromverbrauch in einen aktiven Modus um, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Umgekehrt, also wenn das System keine Bewegungen von Menschen feststellt, schaltet es wieder in den Standby-Modus und spart

Energie.