Refurbished Handys: Eine smarte Alternative?

Es wird geschätzt, dass jedes Jahr weltweit über 40 Millionen Tonnen Elektroschrott durch ausrangierte elektronische Geräte wie Mobiltelefone erzeugt werden, was sie zu einer der am schnellsten wachsenden Abfallquellen weltweit macht.

Handys sind in unserem Leben allgegenwärtig. Dabei hat die dazugehörige Industrie noch einiges aufzuholen, in Sachen umweltschonender Produktion. Es gibt verschiedene nachhaltige Alternativen. Aber können insbesonders generalüberholte Smartphones oder iPads zu einem wesentlichen Teil einer kreislauforientierten Industrie werden?

Smarte Alternative

Um selbst Verantwortung zu übernehmen, bietet es sich an, auf generalüberholte Geräte zurückzugreifen. Refurbished Smartphones kombinieren Nachhaltigkeit, mit hoher Qualität und enormen Preisvorteilen im Vergleich zu Neugeräten. Dabei ist der Qualitätszustand in der Regel wählbar. Wie viele oder ob man überhaupt Schrammen und Gebrauchsspuren in Kauf nimmt, liegt also in eigener Hand.

Occasion Handys bei mobileup.ch: sind eine innovative, bequeme und kosteneffiziente Möglichkeit, generalüberholte Smartphones oder iPads zu kaufen. Dabei bietet der Händler eine grosse Auswahl an Smartphones zu einem smarten Preis. Alle angebotenen Telefone werden professionell getestet, bei Bedarf repariert und mindestens mit einer 12-monatigen Garantie versehen.

Dadurch wird nicht nur der Lebenszyklus dieser Produkte verlängert und der Abfall auf den Mülldeponien reduziert, sondern auch die mit der Herstellung neuer Produkte verbundenen Emissionen verringert.