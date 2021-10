Online zum Führerausweis?

Digitalisierung bedeutet ja oftmals, dass alles, was früher noch vor Ort gemacht wurde, nun online satt findet. Die Corona-Pandemie hat diesbezüglich ja nochmals Vorschub geleistet. Doch wie geht das in der Fahrschule? Während in der Schweiz auf die Theorieprüfung, egal ob für Töff oder PW, schon lange individuell und zuhause gelernt werden kann, waren in Deutschland die 14 Theoriestunden in der Fahrstunde Pflicht. Das wurde im Zuge der Lockdowns während der SARS-2 CoVID-19 Pandemie unmöglich, so dass es Ausnahmegenehmigungen für die Theorielektionen mittels eLearning gibt.

Doch wie sieht das konkret aus?

Wir haben uns exemplarisch 123fahrschule angesehen.

Disclaimer: Dieser Beitrag ist explizit kein Advertorial. Es sind keinerlei Vorteile oder Gelder an uns geflossen, um dieses Fahrschulunternehmen zu erwähnen. Wir sprechen hiermit auch keinerlei Empfehlung aus, sondern wollen lediglich informieren.



Theorie@home

Bis zur Pandemie mussten junge Menschen, die sowieso schon ihre Smartphones für nahezu alle Lebensbereiche nutzen, für die verpflichtenden Theoriestunden physisch anwesend den Frontalunterricht im Fahrschullokal absolvieren. Die Kontaktverbote und -beschränkungen haben den Theorieunterricht entweder zum Erliegen gebracht oder mit ganz kleinen Gruppen und unterschiedlichsten Hygienevorschriften sehr kompliziert für alle Beteiligten gestaltet. Das wirkt schon ziemlich anachronistisch. Aber es sind auch einige Fahrschulen dazu übergegangen, den Theorieunterricht doch ins Internet zu verlagerten. Dennoch gibt es vielerorts lange Wartelisten, die nur langsam abgearbeitet werden, so dass noch viele auf ihren Führerschein warten müssen.

Anders geht es das Unternehmen 123fahrschule an, das 2016 von Boris Polenske gegründet wurde. Manchen kennen den Namen vielleicht aus den 1990ern mit Klicktel (heute 11880 „da werden sie geholfen“). Die Kette gehört heute mit 31 Filialen zu den grössten Deutschlands. Im Gegensatz zu traditionellen Fahrschulbetrieben setzt man hier schon seit Anfang an auf Digitalisierung. Denn der Theorieunterricht wird schon seit jeher online angeboten. So entfallen die Anfahrtswege ins Theorielokal und die verpflichtenden 14 Stunden können bequem vom Smartphone, Tablet oder Laptop aus absolviert werden.

Digital und vor Ort

Das eLearning dabei findet jedoch von den Fahrschul-Filialen aus statt. Fahrlehrer und -lehrinnen unterrichten mit Studio-Equipment von deutschlandweit von ihrem Standort aus die jeweiligen Lektionen live. Dabei stehen natürlich gute Filmqualität und passende Akustik im Vordergrund, um gute Lernerfolge zu erzielen. Der Lernfortschritt wird selbstverständlich auch direkt in der App kontrolliert und die ganze Terminorganisation und -bezahlung erfolgt ebenfalls hier.

Der anschliessende Praxisteil findet wie gewohnt vor Ort über die Strassen und Prüfungsstrecken statt. Die Termine dazu können von den Fahrschülerinnen und -schülern direkt in der zugehörigen App, in der auch die Theorie-Lektionen statt finden, gebucht und bezahlt werden.