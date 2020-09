Nvidia kauft ARM: Paukenschlag in der Prozessor-Branche für mobile CPUs

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun ist alles offiziell in trockene Tücher gewickelt. Nvidia kauft ARM für eine unbeschreibliche Summe von der japanischen SoftBank ab. Damit übernimmt der grösste Hersteller für Grafikkartenchipsätze den ebenfalls grössten Hersteller von mobilen CPUs. Denn fast alle Smartphones auf dem Markt weltweit, sind mit ARM-Chipsätzen ausgestattet. Der Deal könnte in einiger Zeit noch ein grösseres Beben in der Branche verursachen.

Nvidia kauft ARM: An der Lizenzierung soll sich erst einmal nichts ändern

Wenn es in Smartphone-Testberichten um den Prozessor im Gerät geht, habt ihr mit Sicherheit schon einmal den Begriff “Cortex” gelesen. Die meisten CPUs setzen auf Kerne der sogenannten Cortex-Familie, die wiederum ein Produkt des Herstellers ARM sind. Der aktuelle Snapdragon 865, der auch im OnePlus 8 Pro zum Einsatz kommt, nutzt beispielsweise sieben Cortex-CPUs in seinem Acht-Kern-Prozessor. Auch die von Samsung produzierten Exynos-Prozessoren nutzen aktuell ARM-Technologie. Auch hier kommen Cortez-Kerne von ARM zum Einsatz und zudem setzt Samsung mit den Mali-GPUs auf Grafikkarten, die ebenfalls von ARM stammen.