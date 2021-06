Nur heute: Feuerwear Sonderedition Lightline 2021 aus neongelbem Feuerwehrschlauch

Die Unikate unter den Unikaten

Feuerwear recycelt bekanntermassen ausgemusterte FeuerwehrschlÀuche zu hochwertigen Produkten. Diese gibt es normalerweise in den Farben Rot, Weiss und Schwarz, wenn der Schlauch auf Links gedreht wird. Der neongelbe Feuerwehrschlauch ist die seltenste Farbe, die bei Feuerwear nicht hÀufig zum Upcycing eingeht und deshalb extrem begehrt ist. So ist es jedes Jahr ein Highlight, wenn die Lightline Sonderedition an den Start geht und die Nachfrage dementsprechend hoch. Es gilt also schnell zu sein!

NatĂŒrlich ist auch bei der neongelben Sonderedition jedes Produkt ein handgefertigtes Unikat. Die gebrauchten FeuerwehrschlĂ€uche bestechen farbunhabhĂ€ngig durch ihre Robustheit und setzen, ergĂ€nzt durch weitere recycelte Materialien, ein Statement in Sachen Nachhaltigkeit. Die Produkte der Lightline Sonderedition ĂŒberzeugen zusĂ€tzlich zu ihrer FunktionalitĂ€t als stylishes Highlight und echter farblicher Hingucker mit original Einsatzspuren aus ihrem frĂŒheren Leben als Feuerwehrschlauch.

Mit drei Verkaufsstarts zu verschiedenen Uhrzeiten am heutigen 16. Juni habt ihr die Chance, das Wunsch-Unikat zu ergattern.

Verkaufsstart: 08:00 Uhr Verkaufsstart: 12:00 Uhr Verkaufsstart: 17:00 Uhr

Die extrem begehrte Feuerwear-Sonderedition ist voraussichtlich bereits heute ausverkauft, weswegen bei jedem der drei Startzeiten der Online-Shop in allen Kategorien mit neuen Unikaten gefĂŒttert.Â

In der bisher umfangreichste Lightline gibt es neben den Portemonnaies Frank und Alex, den Hip Bag Ollie, die HandyhĂŒlle Mitch 14 und 15 sowie die Messenger-Tasche Roger 2. NatĂŒrlich sind auch wieder viele weitere Rucksack-, Taschen- und Accessoires-Klassiker mit von der Partie. So zum Beispiel die RucksĂ€cke Elliot, Elvis und Eddie, die UmhĂ€ngetasche Walter, die Handtasche Phil und auch der GĂŒrtel Bill. NatĂŒrlich dĂŒrfen auch der knallgelbe Kulturbeutel Henry, die Clutch Charlie und die SchlĂŒsselanhĂ€nger Sasha und Nick nicht fehlen.