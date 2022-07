Mountain feiert vier Jahre mit satten Rabatten

All das und noch mehr gibt es nun zur Feier des Jubiläums von vier Jahren mit Rabatt zu kaufen.

Mountain Everest Max

Zunächst gibt es das modulare Keyboard zum Zocken Mountain Everest Max mit Mediadock, Numpad und Palmrest ab nur 199,99 Euro bzw. SFr. statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 249,99 Euro bzw. SFr.

Mit speziellen Cherry MX Tasten-Switches, den MX Speed Silver etwa, wird es nur 10 Euro bzw. SFr. teurer.

Mountain Everest Core

Wer auf das Mediadock, Handballenablage und Ziffernblock verzichten kann, kommt mit der Everest Core von Mountain ab nur 99,99 Euro statt der UVP von 149,99 Euro bzw SFr.





Mountain Everest 60

Die kompakte Everest 60 von Mountain, die gerade mal 60 Prozent so gross ist, wie eine herkömmliche Tastatur, ist für 99,99 Euro bzw. SFr. statt des Regelpreises von 139,99 Euro bzw. SFr. zu bekommen.

Everest 60 Numpad

Der zur kleinen Gaming-Tastatur Mountain Everest 60 zugehörige Ziffernblock Everest 60 Numpad gibt es im Sale für 39,99 Euro bzw. SFr. statt 49,99 Euro bzw. SFr.

Mountain Makalu 67 Gaming-Maus

Auch die Gaming-Maus Makalu 67 hat Mountain in der Rabattaktion. Für nur 39,99 Euro bzw. SFr. statt 59,99 Euro bzw. SFr. ist das Zeigegerät zu kaufen.

MOUNTAIN Resin Esc Keycap, USB-Space Kabel und Mauspads

Daneben gibt es im Jubiläums-Sale von Mountain auch eine spezielle Harz Tastenkappe, die einen Bergkamm in 3D zeigt. Diese ist in Weiss, Rot oder Blau für 19,99 Euro bzw. SFr. zu bekommen.

Das Coiled Aviator USB Cable – Space Cable mit einem 36 cm USB Type-C Spiral-Teil und einem 137 cm langen USB-A-Stück ausgestattet, die durch einen XLR-Stecker verbunden werden. Das sieht cool aus und ist in den Farben Royal Blue oder Charcoal Gray für jeweils 69,99 Euro bzw. SFr. zu kaufen.



Dazu gibt es zwei Mousepads von Mountain, namentlich das Nunatak Mouse Pad für 9,99 statt 14,99 Euro bzw. SFr. und das Nunatak Mouse Pad – Blue Range für 29,99 Euro bzw. SFr.

Alle Sonderangebote im Jubiläum von Mountain gibt es solange der Vorrat reicht.