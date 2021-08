Mobile Wallet-Zahlungen um 481 Milliarden US-Dollar angestiegen

Mobiles Bezahlen ist immer mehr im Kommen.

Laut aktuellen Zahlen wird der Transaktionswert im Segment der mobilen POS-Zahlungen, also Zahlungen am Point of Sale, zum Beispiel an der Ladenkasse, im Jahr 2021 voraussichtlich 2.48 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem massiven Anstieg von 481 Milliarden US-Dollar innerhalb eines Jahres entspricht.

Globale Mobile Wallets-Industrie wächst weiter um 20 Prozent jährlich

Der globale Wandel hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft hat einen riesigen Raum für mobile Geldbörsen geschaffen. In den letzten Jahren wurden sie bei technikaffinen Consumer in den Industrieländern sehr beliebt. Ausserdem ermöglichten Smartphone Bezahlsysteme vielen Millionen Menschen in Märkten, in denen es keine oder kaum verlässliche Filialbanken gibt, den Zugang zu elektronischen Transaktionen.

Als die Menschen jedoch im Zuge der COVID-19-Pandemie begannen, die Sicherheit von Banknoten in Frage zu stellen, erlebte der gesamte Sektor ein nie dagewesenes Wachstum. Die Statista-Umfrage ergab, dass der Transaktionswert im Segment der mobilen POS-Zahlungen im vergangenen Jahr um 67 Prozent von 1.19 auf über 2 Billionen US-Dollar gestiegen ist.