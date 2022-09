Mobile Business Messaging wird bis 2027 stolze 78 Milliarden Dollar erreichen

Eine neue Studie zeigt, dass der Gesamtwert des mobilen Business-Messaging-Marktes von 48 Milliarden US-Dollar im aktuellen Jahr 2022 auf 78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 steigen wird. Der Prognose zufolge wird dieses Wachstum von 63 Prozent durch die Einführung von RCS (Rich Communication Services) in Unternehmen vorangetrieben, wobei Firmen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die verifizierten Absenderidentitäten, die RCS bietet, nutzen, um Messaging-Betrug vorzubeugen.

RCS ist ein Messaging-Protokoll, das Rich-Media-Inhalte wie hochwertige Bilder, Videos und Karussells in die Standard-Messaging-Anwendung eines Smartphones integriert. Damit werden in fünf Jahren geschätzt 639 Milliarden rich communication Nachrichten via Business Messenger Apps weltweit verschickt werden, wobei China den grössten Marktanteil ausmachen wird. Ein Drittel der Nachrichten soll im Einzelhandel anfallen. In der Analyse geht Juniper Research davon aus, dass Apple seinen iMessage-Dienst auf RCS ausbaut, um eine bekannte Schnittstelle auf iOS-Geräten zu bieten. Davon würde die Marktdurchdringung in den USA massgeblich abhängen.

Kanalsicherheit fördert die Akzeptanz von RCS in Unternehmen

Die Studie führt aus, dass die Anzahl der weltweit empfangenen RCS-Geschäftsnachrichten von 161 Milliarden im Jahr 2022 auf 639 Milliarden im Jahr 2027 ansteigen wird, da Unternehmen in Branchen, die mit sensiblen Daten umgehen, wie Banken und Gesundheitswesen, den Datenverkehr von SMS auf sicherere Kanäle verlagern. Eine Entwicklung, die bereits verstärkt zu beobachten ist.

Der Bericht stellt fest, dass die Benutzerverifizierung über RCS zwar ein erster Schritt zur Verhinderung von Messaging-Betrug ist, Menschen jedoch zunehmend Wege finden werden, diese Anforderung zu umgehen. Ähnlich wie es jetzt bereits unzählige Wegwerf-SMS-Angebote gibt. Als Reaktion darauf fordert der Bericht Firewall-Anbieter auf, der genauen Erkennung von Spam-Inhalten über Multimedia-Nachrichten, einschliesslich Bildern und externen Links, Priorität einzuräumen.