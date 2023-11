Lexikon: Matter. Ein Standard, alle Smart Homes zu knechten

Lesedauer: < 1 Minute

Ihr kennt das vielleicht auch: Es soll ein Smart Home eingerichtet werden. Staubsauger-Roboter, Lichtschalter, LED-Ketten, Steckdosen und Vorhänge, Türschlösser, TV-Geräte, Heizkörper sowie Spielekonsolen und vieles mehr sollen möglichst gut miteinander vernetzt werden, so dass etwa automatische Abläufe möglich sind. Beispielsweise: Wenn man nachhause kommt, soll die Kaffeemaschine an gehen und die Wohnung vorgeheizt werden. Oder Überwachung und Sicherheit steht im Vordergrund. Dazu gibt es seit einigen Jahren unterschiedliche Produkte und viele Lösungen von mehreren grossen und vielen kleinen Herstellern am Markt. Und schon beginnt das Haarraufen: Apple HomeKit-Geräte wollen nicht immer mit Google reden und die Alexa auf dem schicken Speaker in der Ecke kann auch nicht mit allem zusammenarbeiten, wie man das gerne hätte.

Darum wurde von mehreren Herstellern auch Matter.

Was ist Matter?

Matter ist ein offener, interoperabler Standard für das Smart Home, der darauf abzielt, die Fragmentierung und Inkompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Plattformen zu überwinden. Ursprünglich als Project CHIP (Connected Home over IP) gestartet, ist Matter eine branchenübergreifende Zusammenarbeit, die von führenden Unternehmen der Technologiebranche wie Apple, Google, Amazon, und weiteren unterstützt wird. Das Ziel besteht darin, eine gemeinsame Sprache zu schaffen, über die Smart-Home-Geräte kommunizieren können, unabhängig vom Hersteller oder der Plattform.