Kioxia und Misfits: Partnerschaft im Pro-Gaming für League of Legends

Wie es in der grossen Gaming-Branche nun einmal ist, sind Partnerschaften wertvoll, vor allem für Profi-Spieler-Verbunde, die sich über solche Zusammenschlüsse auch finanzieren. Der Speicherhersteller Kioxia (ehemals Toshiba) ist nun mit der Misfits Gaming Group (MGG) einen Partnervertrag eingegangen.

Die Partnerschaft mit den League of Legends-Teams der Misfits Gaming Group soll zusätzliche Daten über Gaming unter Wettbewerbsbedingungen und Einblicke in die Leistungsanforderungen professioneller E-Sportler und E-Sportlerinnen liefern. Später sollen auch Inhalte erstellt werden, die extra für das Zielpublikum gedacht sind. Man kann auch davon ausgehen, dass vor allem werbewirksam Speichermedien und Equipment von Kioxia zum Einsatz kommen wird.

“Wir freuen uns, Misfits Gaming als stolzer Partner zu begleiten, während die Teams in eine neue Saison in der League of Legends European Championship (LEC) und der Ligue Française de League of Legends (LFL) starten. Misfits Gaming verfügt über viele großartige Talente in ihren E-Sports-Teams und auch in ihren Social- und Branding-Content-Teams” – Jamie Stitt, KIOXIA General Manager für B2C Sales & Marketing