KI für eine bessere Welternährung?

Angesichts der prognostizierten Weltbevölkerung von rund 9.8 Milliarden Menschen im Jahr 2050 könnte künstliche Intelligenz dazu beitragen, die Menschen auf der ganzen Welt jetzt und in Zukunft zu ernähren. Darum war künstliche Intelligenz auch ein Thema für auf dem Future of Food Forum am 20. März an der University of Florida, kurz UF.

Das UF/IFAS Global Food Systems Institute (GFSI) als Gastgeber des Forums, auf dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen versuchten, Antworten auf mehrere Schlüsselfragen zu finden, so Gbola Adesogan, stellvertretender Vizepräsident und Direktor des GFSI.

“Wie kann uns KI dabei helfen, widerstandsfähigere oder krisensichere Lebensmittelsysteme zu entwickeln, angesichts der Unterbrechungen unserer Lebensmittelversorgungsketten, die durch COVID und den Ukraine-Krieg verursacht wurden?” sagte Adesogan.