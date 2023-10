Japanischer Multiplayer-Umsatz wächst

Lesedauer: < 1 Minute

Der Gesamtumsatz mit Multiplay-Diensten in Japan wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von vier Prozent von 29.5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 steigen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach gemischten Diensten und die wachsende Zahl von Multiplay-Haushalten im Land zurückzuführen, so aktuelle Prognosen von GlobalData.

Strasse in Osaka. Bild: Pixabay

Der Japan Multiplay Forecast (Q1 2023) eines der ein führendes Daten- und Analyseunternehmen prognostiziert, dass die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben der Haushalte für Multiplayer-Dienst von 55.26 US-Dollar im Jahr 2022 auf 59.13 US-Dollar im Jahr 2027 steigen werden. Dies ist in erster Linie auf die zunehmende Akzeptanz von Double-Play- und Triple-Play-Diensten zurückzuführen, die auf Glasfaser-Breitbanddiensten (FTTH/B) und Plänen mit Premium-Vorteilen wie Gigabit-Geschwindigkeiten und unbegrenztem Zugang zu Musikplattformen basieren.

Japan Multiplayer-Haushalte nach Kategorien in Prozent. Quelle: GlobalData Technology Intelligence Center. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Es wird davon ausgegangen, dass in den kommenden vier Jahren Zwei-Player-Dienste während die beliebteste Multiplayer-Dienstkategorie bleiben. Ihr Anteil an den gesamten Multiplay-Haushalten wird geschätzt von 62.6 Prozent im Jahr 2022 auf 66.1 Prozent im Jahr 2027. Drei-Player-Dienste hingegen werden ihren Anteil an den gesamten Multiplayer-Haushalten von 15.9 Prozent im Jahr 2022 auf 20.3 Prozent im Jahr 2027 steigern. Auch Vier-Player-Dienste werden von 2.7 Prozent auf voraussichtlich 4.1 Prozent beachtlich ansteigen.

Die Akzeptanz von Multiplayer-Paketen in Japan wird durch die wachsende Breitbandnetzabdeckung im Land gefördert, insbesondere durch die zunehmende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeits-Glasfaserbreitbanddiensten.

So ist KDDI als federführendes Technologie-Unternehmen im Telekomsektor Japans wird den Zwei-Player- und Vier-Player-Markt, gemessen am Anteil der Abonnenments, dominieren.

Dies liegt an den Werbeangeboten, die Breitband-, Telefonie-, Pay-TV- und Mobilfunkdienste zusammen mit Mehrkanal-Fernsehübertragungen und anderen Mehrwertdiensten zu ermässigten Tarifen umfassen. NTT, der zweite grosse Anbieter in Japan, wird voraussichtlich Drei-Player-Segment gemessen an der Zahl der Haushalte bis 2027 weiterhin anführen.

Quelle: GlobalData (Englisch)