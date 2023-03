IT-Komplettlösung integriert OpenAI (ChatGPT)

Das schaufelt die IT-Fachkräfte frei für Aufgaben, wo sie deutlich mehr Mehrwert liefern können. Plötzlich haben sie Zeit, sich beispielsweise um gutes IT Asset Management zu kümmern, die aktuelle KI Landschaft nach neuen Entwicklungen abzusuchen und diese zu evaluieren. Sollten diese Entwicklungen hilfreich sein, können diese auch rasch ins eigene System integriert werden. Das spart Zeit und Kosten für repetitive Aufgaben und erhöht deutlich den Mehrwert den IT Belegschaft für ihre Firmen und Kundschaft liefern können.

ChatGPT und Open AI sind in aller Munde. Alle haben davon gehört und gelesen, die Medien berichten in den Technik Rubriken kaum über etwas anderes. Aber was genau ist ChatGPT, was hat es mit künstlicher Intelligenz allgemein auf sich und wie funktioniert KI ?

Maschinen und die Moral

Maschinen und Moral sind ein viel und kontrovers diskutiertes Wortpaar. Wie viel Maschine ist noch als ok und als Chance zu sehen, wie viel Intelligenz ist problematisch oder gar gefährlich? Genau diese Fragen beschäftigen Wissenschaft und Philosophie vermutlich fast so lange, wie es bereits künstliche Intelligenz gibt.

Mit dem technischen Fortschritt werden die Bedenken immer lauter und die Entwicklungen stellen in den Augen vieler eine Bedrohung dar. Da sind dann Schlagwörter wie Arbeitsplatzverlust wegen Automatisierung, Gesichtserkennung, Überwachungsstaat und Datenschutz nur eine kleine Auswahl an Gefahren die gerne beschworen werden.

Insbesondere wurde diese Debatte durch die Veröffentlichung von ChatGPT wieder ausgelöst. Es kann selbst Code schreiben und Fehler in Code beheben. Gleichzeitig kann ChatGPT ganze Texte und sogar Bücher schreiben, was die Alarmglocken vieler Lehrkräfte, Verlage und Marketing-Agenturen schrillen lässt.

Schnell werden auch Bedenken laut, was passieren könnte, wenn diese (oder ähnlich intelligente) Intelligenz in falschen Händen gar missbräuchlich verwendet wird. Nicht auszudenken, insbesondere in Anbetracht der bedenklichen Tatsache, dass es noch keinerlei Abkommen zum Thema vollautonomer Waffensysteme gibt und die Wahrscheinlichkeit, dass sie in naher Zukunft im Kampf eingesetzt werden, ist nicht mehr nur in Science Fiction Filmen sehr hoch. Doch für IT-Abteilungen scheint KI derzeit mehr Segen als Fluch zu sein.